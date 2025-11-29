台南好young首場耶誕跨年活動 「南科童樂太空站」吸6千人次參與

台南好young首場耶誕跨年活動 「南科童樂太空站」吸6千人次參與2025/11/29 16:39 記者劉婉君／台南報導
「台南好young」耶誕跨年系列首場親子活動「南科童樂太空站」，在南科考古館登場。（記者劉婉君攝）
「台南好young」耶誕跨年系列首場活動「南科童樂太空站」，今（29）日下午在南科考古館前登場，包括兒童劇團、街頭藝人表演、闖關遊戲等，估計吸引約6千人次參與。
南科童樂太空站親子活動於今天下午1時開始，香蕉先生功夫大球秀、馬戲藝術家JAMA的雜耍技藝等，與大小觀眾互動，讓現場充滿笑聲，市長黃偉哲也到場分送氣球給小朋友，隨後還有蘋果劇團的演出，陪伴親子歡度假日。
黃偉哲表示，2026台南好young耶誕跨年系列活動，從今天起連續6週舉辦，共有3場親子活動及3場大型演唱會，一直到12月31日陪民眾一同跨年倒數，迎接2026年到來。
率先登場的親子活動，12月6日將移師佳里體育公園，將由如果兒童劇團搭配街頭藝人表演、闖關遊戲、手作體驗等舉行，希望讓大小朋友都能享受節慶的樂趣。
市長黃偉哲（中）在現場發送氣球，吸引大批親子爭相索取。（記者劉婉君攝）
小朋友闖關遊戲。（記者劉婉君攝）
街頭藝人精彩演出，並與觀眾互動。（記者劉婉君攝）
