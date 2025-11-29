為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南好young首場耶誕跨年活動 「南科童樂太空站」吸6千人次參與

    2025/11/29 16:39 記者劉婉君／台南報導
    「台南好young」耶誕跨年系列首場親子活動「南科童樂太空站」，在南科考古館登場。（記者劉婉君攝）

    「台南好young」耶誕跨年系列首場親子活動「南科童樂太空站」，在南科考古館登場。（記者劉婉君攝）

    「台南好young」耶誕跨年系列首場活動「南科童樂太空站」，今（29）日下午在南科考古館前登場，包括兒童劇團、街頭藝人表演、闖關遊戲等，估計吸引約6千人次參與。

    南科童樂太空站親子活動於今天下午1時開始，香蕉先生功夫大球秀、馬戲藝術家JAMA的雜耍技藝等，與大小觀眾互動，讓現場充滿笑聲，市長黃偉哲也到場分送氣球給小朋友，隨後還有蘋果劇團的演出，陪伴親子歡度假日。

    黃偉哲表示，2026台南好young耶誕跨年系列活動，從今天起連續6週舉辦，共有3場親子活動及3場大型演唱會，一直到12月31日陪民眾一同跨年倒數，迎接2026年到來。

    率先登場的親子活動，12月6日將移師佳里體育公園，將由如果兒童劇團搭配街頭藝人表演、闖關遊戲、手作體驗等舉行，希望讓大小朋友都能享受節慶的樂趣。

    市長黃偉哲（中）在現場發送氣球，吸引大批親子爭相索取。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲（中）在現場發送氣球，吸引大批親子爭相索取。（記者劉婉君攝）

    小朋友闖關遊戲。（記者劉婉君攝）

    小朋友闖關遊戲。（記者劉婉君攝）

    街頭藝人精彩演出，並與觀眾互動。（記者劉婉君攝）

    街頭藝人精彩演出，並與觀眾互動。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播