    首頁 > 生活

    屏東週末好熱鬧！肉圓節、釀醬生活節、中華路市集 人潮湧現

    2025/11/29 16:40 記者葉永騫／屏東報導
    屏東肉圓節民眾免費換取肉圓。（記者葉永騫攝）

    屏東肉圓節熱情的表演格外吸睛。（記者葉永騫攝）

    屏東市這個週末假期好熱鬧，除了屏東聖誕節燈飾外，屏東肉圓節、釀醬生活節也分別在千禧公園及勝利星村舉辦，加上中華路市集活動舉行，吸引了大批的人潮前來，讓市區格外熱鬧，縣長周春米歡迎大家來屏東看燈飾、逛市集，好吃又好玩。

    這個週末假期屏東公園有屏東聖誕節活動，整個公園佈置各種大型的燈飾，吸引了滿滿人潮，鄰近的中華路則在下午舉辦市集活動，今天（29日）和明天連續2天舉行，有70攤的異國小吃、文創手作聚集，結合附近的商家，成了最熱鬧的市集。

    屏東市千禧公園則是今、明2天舉辦「2025屏東肉圓文化節」，今天在現場捐發票給創世基金會，捐2張發票就能免費兌換2顆肉圓，還有民眾DIY手作肉圓體驗等活動，吸引了許多人前往品嚐參與，現場還有新創意料理金帽獎師傅林政穎與國際美饌十大名廚的林維綪，教導民眾如何做肉圓，還有小丑魔術氣球秀等活動，場面熱鬧。

    勝利星村則是在今天下午舉辦「屏東釀醬生活節」，現場展售屏東各種釀醬產品，包括醬油、醬菜、豆豉等產品，縣長周春米說，釀醬是客家的特色，食物只要加一點釀料就很好吃，縣府也提供了8個梯次客家醬香主題遊程，可讓民眾完整體驗屏東客家釀醬的風味。

    屏東釀醬節展示的客家醃漬菜。（記者葉永騫攝）

    屏東釀醬節市集有各種的釀製產品。（記者葉永騫攝）

