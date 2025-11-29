與巴拉圭碳權合作 彭啓明：助企業達減量目標 減碳不落後日韓

環境部長彭啓明11月中旬與巴拉圭環境及永續發展部長巴雷多共同召開雙邊工作會議，預計2026年啟動12項「台巴環境治理行動方案」。（資料照）

台灣、巴拉圭11月中旬共同召開雙邊工作會議，預計2026年啟動12項「台巴環境治理行動方案」。環境部長彭啓明說，會議著重於氣候治理、淨零路徑及環境治理主題，其中，碳權啟動示範計畫由政府帶頭，在企業碳排減量不足時，以合規方式參與國際減碳專案，強化台灣碳市場的制度，同時也能讓企業達到減量目標。

談起台巴合作連結之初，彭啓明說，2023年巴拉圭新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職時，時任副總統賴清德赴巴拉圭祝賀；賴清德也在期間與他通話提及巴拉圭 近100％再生能源國家。因此，他上任後開始研究如何透過巴拉圭資源豐富的特點，展開合作，研究是否能簽署相關合作協議。

彭啓明說，巴拉圭土地、森林面積大，含有豐富的森林碳權，經嚴謹討論、研商後，於今年10月巴拉圭環境及永續發展部長巴雷多（Hon. Rolando De Barros Barreto）夫婦應邀訪台時，簽署「在『巴黎協定』下之合作瞭解備忘錄」（即碳權合作備忘錄）。

延續今年10月巴雷多訪台簽署的結果，彭啓明於11月17日應邀前往巴拉圭，與巴雷多部長共同召開雙邊工作會議，進一步著重於台灣氣候治理、淨零路徑及環境治理主題，盤點預計明年啟動12項「台巴環境治理行動方案」，包括：建立雙方工作群組、年度部長及公務員互訪活動、每年10位台灣人到巴拉圭環境部門學習、啟動雙邊政府帶頭的碳權示範計畫、共建台巴總量管制與排放交易（ETS）平台等。

在巴黎協定第6條機制下的ITMO，允許締約國透過國際合作來達成國家減量目標，而各國可使用最多5％的國際碳權抵減國內的排放量；對此，彭啓明強調，「由於台灣很多企業的淨零目標，恐怕會有點壓力，因此碳權示範計畫不是拿政府的錢去買碳權，而是如果企業在國內的減碳額度不夠的情況下，會考慮到開放一些國際的額度減碳，讓企業可以達到淨零目標。」

彭啓明指出，在此次碳權示範計畫上，如電巴專案，台灣扮演設備供應商的角色，協助巴拉圭巴士營運商，依循國際規範申請、註冊、監測並取得碳權，透過台灣碳權工作小組共同參與「做中學」，確保國際轉移減緩成果（ITMO）的產出與轉移，用於我國NDC。

彭啓明進一步指出，計畫也透過採購且信託巴拉圭林地，轉由綠色成長聯盟投入「植林與再造林計畫」推動，台灣同步與原住民討論開發原鄉森林的碳匯，來照顧本地的原住民的生計。

彭啓明說，日、韓及新加坡等與台灣高度競爭的國家已開始展開ITMO計畫，因此我國現在也要同步進行，確保台灣未來在碳主權認證、減碳上不能落後給日、韓及新加坡。

至於建立台巴ETS平台上，彭啟明指出，規劃於2027、2028年能成立雙邊碳交易（TW-PY ETS）平台，借鏡美加部分州ETS合作模式，穩定台灣碳權供給。

