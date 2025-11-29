新人被逼尾牙表演險情緒崩潰 網：免費凹員工的職場霸凌

近日一名女網友在Dcard發文，吐露在新公司遇到的奇葩尾牙文化。（圖取自Freepik）

年終將至，各公司福委會開始籌辦尾牙，本該是慰勞員工的場合，卻因「強迫表演」的職場陋習，演變成職場新人的惡夢。一名網友近日發文爆料，表示剛換新公司就遇到主管要求新人上台表演，甚至遭福委會「情勒」，讓她氣到揚言「再逼我就自殺死在公司」，文章引發大量網友共鳴，痛批這種「免費凹員工」的文化根本是職場霸凌。

近日一名女網友在Dcard發文，吐露在新公司遇到的奇葩文化。原PO表示，一開始福委會發信邀請員工「自願」表演，她本以為沒事，沒想到隨後卻單獨收到福委會給新人的信件，告知「以往公司新人都得上台表演」，要求新人準備節目，讓她感到相當不滿。

原PO原本選擇不予理會，沒想到竟收到福委會直接打電話「情勒」，讓她氣炸。她向福委委婉表達自己沒有任何才藝、沒有意願上台，但事件並未因此結束。有看熱鬧的資深同事過來追問她「尾牙打算表演什麼」，讓原PO理智瞬間斷線，當場在辦公室用開玩笑的語氣怒嗆：「再逼我表演我就自殺死在公司！」

雖然當下同事以為是玩笑話，但原PO的激烈言論似乎引發了上層重視，或是其他新人也表達了強烈不滿。隨後福委會態度突然大轉彎，改口表示尾牙「只是希望我們表演，沒有強迫的意思」，讓原PO大酸：「是在哈囉？」原PO心寒表示，目前打算繼續裝死，並已做好心理準備，如果真因此被公司「黑掉」，大不了就離職換工作。

貼文曝光後，立刻引爆網友對這種「尾牙文化」的怒火，紛紛留言聲援原PO：「根本是陋習」、「很不夠意思，以前公司表演都有紅包，你們福委要自己去爭取預算呀！」、「真的超討厭這種文化，公司根本乞丐，找員工免費表演」、「尾牙就是要公司花錢處理，為什麼要凹員工？」更有網友指出，這種文化連資本額數百億的上市大公司也存在，但因為「沒有人想跟年終過不去」，所以沒人敢拒絕。

