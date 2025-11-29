馬公市立幼兒園「寵愛寶貝運動趣」親子運動大會 親師生嗨玩

馬公市立幼兒園寵愛寶貝運動趣，在澎湖縣立多功能運動館展開。（馬公市公所提供）

馬公市立幼兒園今（29）日在澎湖縣立多功能綜合體育館舉行「寵愛寶貝運動趣」親子運動大會，上千名家長與幼兒笑聲洋溢、氣氛熱烈。

馬公市長黃健忠說，幼兒階段是身心與性格發展的關鍵期，市政團隊長期以「從小扎根、啟迪未來」為施政理念，持續營造安全、友善的學習環境。親子運動會不僅是體能展現，更是一場家庭共學的旅程。透過遊戲與互動，孩子能培養合作精神與自信心，也讓家長在陪伴中體會教育的真意，那份笑中帶愛的理解與尊重。

請繼續往下閱讀...

活動由馬公市立幼兒園師生精心籌劃，開場以小小運動員進場及宣誓揭幕，進行象徵團結與傳承的電子火炬傳遞儀式，凝聚全場士氣。各項競賽如「障礙關卡+拾蛋」、「網球大作戰」、「穿越山洞」、「拾愛寶貝」等趣味活動，依年齡層設計，兼顧安全與挑戰，讓孩子在遊戲中探索自我、在互動中學習成長。壓軸的「親師大對抗」更掀起全場高潮，掌聲與笑聲交織，洋溢溫馨氛圍。

現場嘉賓雲集，包括馬公市民代表會主席歐銀花、副主席莊國輝、市民代表黃旭輝與吳武宗都出席；文澳國小校長洪宏賢、中正國小校長張素紋、中山國小校長陳智賢、東衛國小校長陳生步亦參與盛會。前馬公市長葉竹林及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康也親臨現場，與家長及孩子一同感受活動的熱情與溫度。

馬公市長黃健忠頒獎，表揚各組遊戲冠軍隊伍。（馬公市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法