台中替代役男花蓮救災化身「鏟子超人」防災競賽再奪六都第二

台中市替代役男先前到花蓮光復鄉協助救災工作。（市府提供）

台中市替代役男先前到花蓮光復鄉投入救災工作，堪稱「鏟子超人」，受到馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，當地道路與農田受損嚴重，台中市政府於9月下旬及10月初分兩梯次派遣共40名替代役男前往支援，協助排除淤泥、搬運物資、搭建臨時避難設施，展現了「愛心、服務、責任、紀律」的精神。

而這群曾在災區鏟泥、揮汗如雨的替代役男，近期再度展現硬實力！內政部近日在替代役防救災協作訓練場地首度舉辦「114年替代役驗證型戶外訓練活動」，全台20縣市共23隊、276名役男參與，透過風災、水災等情境關卡檢視實作與應變能力。

請繼續往下閱讀...

而台中市代表隊12名役男在競爭激烈的全國賽中表現亮眼，勇奪六都第二佳績，充分展現役培訓與防災應變專業上的成果。

民政局長吳世瑋指出，參賽役男平日服勤於市府及中央各單位，積極投入社福、民政及環保工作，紀律良好、服務態度深受肯定，賽前特別利用半天時間在西屯區公所接受加強訓練，透過消防局專業教官指導，掌握CPR+AED、止血包紮、傷患搬運、沙包堆疊等六大關卡技能，並培養隊形與任務默契。

民政局強調，透過此次驗證型戶外訓練，役男不僅能在競賽中展現專業，也能將技能應用於實際災害救援，落實「災前整備、役起應變」理念，未來市府將持續強化替代役防救災教育與管理，確保役男平時做好準備、災時立即投入，成為守護城市安全的重要力量。

台中替代役展現硬實力，防災驗證賽勇奪六都第二。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法