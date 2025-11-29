竹縣國際移民日嘉年華登場 千人齊聚展現多元文化魅力

新竹縣國際新移民日嘉年華會，以東南亞為主的新住民秀出各國國服。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府前廣場今天有一場響應國際移民日的「2025新竹縣國際新移民日嘉年華會」活動，吸引近千名縣民與新住民參與，當越南傳統舞蹈、印尼手鼓、菲律賓歌曲、泰國舞曲，以及新住民二代學童創意秀接力登場，現場宛如是座小型國際村般充滿異國風情。

副縣長陳見賢說，縣府首次將活動移到府前廣場舉辦，並結合勞工、民政、警察、衛生、教育局等局處、各鄉鎮市公所、勞發署、移民署等共同合作，藉此讓更多人認識並支持新住民與在台移工，大家一起共創友善、共融的生活環境。

請繼續往下閱讀...

縣府社會處長陳欣怡說，縣內約有1萬5787名新住民，另有3萬多名國際移工，他們是當今台灣家庭、職場以及社區重要力量，社會處透過「一鄉鎮一據點」服務網絡、語言與文化課程及志工培訓等，支持他們在新竹縣安居樂業。

嘉年華會由縣社會處、勞工處聯合主辦，由新住民主持人與在地主持人搭檔以多種語言串場，加上多元文化舞台表演、主題成果展區、新住民美食及手作攤位、親子闖關體驗區等。

現場並表揚「新住民模範家庭」與「新住民學習楷模」，其中模範新住民學習楷模陳菈雯來台20幾年，現在是泰語老師和通譯，也是新住民家庭服務中心志工。她說，當初是到了台灣才開始學中文，現在自己在台灣當老師，大學文憑也在握，新竹縣的國際移民日活動一年比一年熱鬧，使她有人在他鄉卻回了家的感覺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法