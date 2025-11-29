新北社宅推育兒加籤、原民長者降齡 新制12月上路2案招租適用

新北市新增「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，讓僅育有一名子女的家庭也能提高中籤機會，並下修原住民族長者優先戶年齡至55歲。新制將率先於12月招租的三峽國光二期（B區）302戶及泰山中山青年社宅206戶適用。（城鄉局提供）

新北市府為提升育兒與弱勢族群的居住支持，再度調整社會住宅入住機制，新增「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，讓僅育有一名子女的家庭也能提高中籤機會，並下修原住民族長者優先戶年齡至55歲，使評點制度與原民社福門檻一致。新制將率先於12月招租的三峽國光二期（B區）302戶及泰山中山青年社宅206戶適用。

城鄉發展局長黃國峰指出，面對生育率走低與居住負擔攀升，市府希望以更具彈性的制度協助育兒家庭取得穩定居住。此次新增「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，以未成年子女人數作為一般戶的額外加籤數，育有1名子女加籤1支、2名子女加籤2支，3名以上加籤3支，搭配現行育兒家庭優先戶保障10％，提供更高的中籤機會，協助年輕父母安心生養。

除照顧青年家庭，市府也同步調整原住民族長者的申請門檻。黃國峰表示，原住民長者在許多社福制度中以55歲作為適用年齡，如敬老卡與原住民假牙補助等，過去社宅採65歲為評點標準容易造成申請錯置。此次調整將原住民55歲長者正式納入優先戶評點加分，使社宅制度與相關原民福利措施接軌，並照顧原民長者實際居住需求。12月招租的三峽國光二期（B區）與泰山中山青年社宅預計釋出508戶居住單元，將由新北市住宅及都市更新中心公告與受理申請。相關申請資訊將於12月8日公布在住都中心官方網站（https://www.nthurc.org.tw）。

