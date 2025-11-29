澎湖大行軍感受東北季風威力 1500人跨海大橋逆風而行

澎湖大行軍逆風而行，由跨海大橋西嶼端至通梁端。（記者劉禹慶攝）

「逆風而行」！今年「澎湖大行軍」刻意由西嶼漁翁島反向出發，感受澎湖冬季東北季風威力，所幸天公作美，出現難得的好天氣，1500人頂風在橋上步行2.5公里，終點站白沙鄉長宋萬富帶領通梁社區理事長林福瑞，準備「澎湖三寶」饗宴迎賓，加上澎湖防衛指揮部三軍支援及武器陳列，蔚為地方盛事。

「澎湖大行軍」首梯活動今（29）日在西嶼漁翁島遊客服務中心前廣場盛大登場，吸引超1500位大小朋友、退伍老兵、國軍弟兄與來自馬來西亞包機的遊客熱情參與。跨海大橋兩端陳列多項國軍武器，增添戰地氣氛，並有澎防部帶來氣勢磅礴的戰鼓表演，展現軍人氣魄，緊接著由明圓幼兒園的小朋友換上迷你軍裝登台演出，童趣滿滿、笑聲不斷。

澎湖縣大家長陳光復也到場與民眾同樂，向國軍致敬並感謝各單位的協力付出。他表示，澎湖的東北季風雖冷冽，卻孕育出澎湖人堅韌不拔的「三點水」精神，象徵勇敢、堅毅與團結，也正是澎湖人不畏風浪、向前邁進的寫照。

「澎湖大行軍」已成為澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動，今年縣府特別擴大規模舉辦兩梯次，第2場將於12月13日熱力接棒；此外，備受期待的首屆「澎湖年年有魚主題路跑」也將在明年1月18日開跑。

另外白沙鄉公所也準備了澎湖在地海味三寶-海菜、紫菜與土魠魚，提供完成行軍的民眾品嚐，用最道地的澎湖好味道，為活動畫下暖心又完美的句點。

明圓幼兒園小朋友軍操表演，為澎湖大行軍揭開活動序幕。（記者劉禹慶攝）

澎湖防衛指揮部重兵支援澎湖大行軍，起點及終點都放置武器展示。（記者劉禹慶攝）

白沙鄉長宋萬富準備澎湖三寶饗宴，在通梁迎賓。（記者劉禹慶攝）

