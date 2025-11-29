為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公路局再推淡江大橋特別企劃 四大科普題全對可抽500元禮品卡

    2025/11/29 16:05 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋主建單位交通部公路局今天宣布舉辦有獎問答活動。（公路局提供）

    淡江大橋即將在明年5月12日通車，交通部公路局今天（29日）宣布推出淡江大橋「科普大挑戰知識答題」，四大題有關淡江大橋的科普知識若全答對，就可抽500元超商卡。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造。

    公路局除了每週依序在臉書粉絲團推出淡江大橋的建造科普知識外，今天（29日）也宣布推出特別企劃，即日起只要完成答題通關全數答對，就有機會抽中500元超商卡，所有科普題的正確答案就在粉專貼文。

    公路局指出，淡江大橋是國際級工程建設，每一個興建歷程都是一門專業科普知識。科普答題活動時間從即日起到今年12月15日止，活動通關條件是追蹤公路局的臉書粉絲專頁「公路局：公路人」，第二是答題留言共計4題，全數答對才可抽獎。

    公路局表示，答題後公開分享本文與標註2名好友，務必設定公開，領獎須提供分享畫面，以上通關缺一不可。活動獎項為超商禮品卡500元共20名。抽獎公告會在今年12月25日前公布於粉專。

    題目：

    Q1：淡江大橋耐震能力達7級，為提升橋體抗震力，請問主橋採用何種設計？

    Q2：為了解淡江大橋是否會影響河川防洪安全，特別委託成功大學進行何種試驗？

    Q3：橋體線條流暢、曲面柔和，展現出優線的律動感，請問是以台灣最具代表的舞團舞者為靈感發想？

    Q4：淡江大橋建設工程是高難度挑戰，請問巨型的鋼梁結塊，採用何種方式組裝完成？

    淡江大橋主建單位交通部公路局今天宣布，舉辦有獎問答活動。（公路局提供）

