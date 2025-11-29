為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    堅實的後盾！金車家扶獎學金年守護近千學子

    2025/11/29 15:58 記者林曉雲／台北報導
    金車X家扶獎學金8年來守護近千名學子，發放總助學金569萬元，今年再頒發102萬元獎學金，174位優秀學童獲獎。（圖由金車文教基金會提供）

    金車X家扶獎學金8年來守護近千名學子，發放總助學金569萬元，今年再頒發102萬元獎學金，174位優秀學童獲獎。（圖由金車文教基金會提供）

    金車文教基金會與家扶基金會合推「金車X家扶獎學金」計畫，8年來累計守護陪伴970位學子，發放總助學金569萬元，今年頒發102萬元獎學金，174位優秀學童獲獎，國小及國中學生將分別獲頒5000元及7000元獎學金。

    「金車X家扶獎學金」旨在表揚學業、運動、才藝等表現傑出之學子，設有江戶川柯南獎、巴小飛獎以及藝術家獎等特色獎項，每年由社工推薦遴選操行80分、學期總成績75分以上或曾參與校內外競賽前3名者。

    今年獲頒藝術家獎的國小組代表彤彤（化名），以畫筆描繪出追夢勇氣，雖然家庭經濟困難，仍從每次比賽中磨練技巧、累積自信，讓堅持成為最美色彩；而榮獲巴小飛獎的國中組代表丞丞（化名）主修柔道，每日清晨展開訓練，假期也不懈怠，在運動場上有亮眼的表現，也能兼顧課業，展現自律與毅力。

    金車文教基金會董事長夫人周曉琴表達祝福，她表示，看到獲獎孩子的笑臉，就是持續推動這項計畫的最大動力，每個優異表現的背後都是默默努力和不放棄，無論在哪個領域，只要肯用心付出，才華就值得被世界看見，努力就有價值，獎助學金不單是實質支持，更是一份長期陪伴與信任，更是學子們堅實的後盾，願獲獎學生們帶著這份榮耀，勇敢走向未來。

    家扶基金會社會資源處處長林夢萍表示，金車文教基金會長期支持家扶弱勢兒少，讓孩子在困境中仍能看見自己的努力受到肯定，進而累積勇氣與信心，透過這份獎助學金，不僅能發展興趣與專長，更為未來學習與成長蓄積能量，也邀請社會大眾持續關注弱勢孩子的學習需求，為孩子打造更多希望可能。

