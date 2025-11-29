家長控導師差別待遇、禁止學生用餐 新北教育局：調查中

一名國小二年級學生遭老師多次踢桌，甚至因「收東西太慢」被禁止用午餐，餓至放學，期間還遭同學孤立，影響孩子心理健康，家長忍無可忍揭露真相，要求校方妥善處理不適任教師；示意圖。（資料照）

新北市某國小自2024年開校以來，雖以新校舍和環境吸引家長熱烈報名，卻傳出低年級班導師霸凌事件。一名二年級學生遭老師多次踢桌，甚至因「收東西太慢」被禁止用午餐，餓至放學，期間還遭同學孤立，影響孩子心理健康，家長忍無可忍揭露真相，要求校方妥善處理不適任教師。對此，教育局表示，學生已轉班並啟動情緒關懷及調查程序，強調將持續提供輔導並落實正向管教，保障學生身心安全。

據了解，該名學生父親指出，女兒開學後不久即感染腸病毒、諾羅與流感等多項疾病，住院約三週才康復。返校後，老師要求全班協助完成堆積功課，延長學生下課時間，造成其他孩子怨聲載道。家長曾多次向老師反映，卻未獲妥善處理，老師反而疑似針對他孩子實施差別待遇，甚至多次踢桌並對孩子惡言相向。

父親表示，曾於9月向校方提出霸凌申訴，校方卻未立即啟動調查，直到家長尋求里長協助後，學校才請他填寫正式申訴單。10月學生已轉班，但家長仍擔心其他孩子可能受害，要求校方正視教師行為，保障學生安全。

教育局指出，事件起於9月13日家長日午餐問題溝通不良，校方於10月21日召開個案會議決議學生轉班安置，並依家長申請啟動校安通報及情緒關懷。10月29日家長再次反映疑似拍桌及隔離學生情況，校方立即訪談班上4名學生，均未發現拍桌情事，並於10月30日召開校事會議啟動調查程序，局處已督導學校依法辦理。

教育局強調，關於家長另提及校外教學班上有其他學生跌入水池情形。經查為上學期校外教學，學生在分組活動時由隨組家長看顧，不慎誤跌入水池，當下即時處置無大礙，且無學生或家長向學校反應與導師行為有關。市府已請學校持續關懷學生轉班後的適應情形，由輔導團隊提供情緒支持與追蹤輔導，並與家長保持密切聯繫，協助學生穩定學習。同時也再次要求各校落實正向輔導與適性管教，確保學生的學習安全及身心健康。

