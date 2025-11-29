東港「崙仔頂角」特展揭密 最靠海角頭浴火重生祕辛

屏東縣王船文化館推出《七角頭系列特展（二）崙仔頂角-步步祈福運自轉》特展。（記者蔡宗憲攝）

屏東東港迎王重頭戲再添傳奇，屏東縣王船文化館推出《七角頭系列特展（二）崙仔頂角-步步祈福運自轉》，這檔特展不只首次完整揭露東港七角頭之一「崙仔頂角」從漁村聚落、艱辛遷徙到東港鎮海宮信仰行動的波瀾歷史，更直搗核心，讓觀眾沉浸式體驗俗稱「改運」的祭改儀式。

屏東縣長周春米親臨現場表示，王船文化館自去年底啟用後，已寫下突破百萬人次入館的驚人紀錄，可見「屏東迎王」的文化魅力銳不可擋。她強調，迎王七角頭轎班肩負迎王、遶境等重責大任，是東港最珍貴的在地文化香火，這次透過崙仔頂角特展，就是要讓民眾「步步」跟著最靠海的角頭，深入理解迎王信仰的深厚脈絡與價值。

請繼續往下閱讀...

文化處透露，展覽設計巧思連連，入口處便以鎮海宮最具「希望」象徵的漁網藻井開場，瞬間拉近觀眾與漁村的距離。更令人眼睛一亮的是，現場竟「神還原」了鎮海宮特有的「過蓮花七星橋」祭改儀式動線！觀眾將親身經歷「入龍喉、出虎口」的震撼洗禮，感受儀式背後改運、祈福的民俗深意，簡直比看電影還過癮！

透過出土碑記、古地圖與珍貴田野訪談，特展細膩勾勒出崙仔頂角歷經海嘯遷村與鎮海宮火災重建的「浴火重生」歷程，見證神明與信眾如何相互扶持，展現地方韌性。鎮海宮不僅將海洋意象融入廟宇建築，創造出獨特的地方美學，更將信仰力量擴及環境公益、文化推動，甚至與時俱進推出「線上靈籤」，展現與地方共同前行的強大動能。

現場還集結了多項重量級文物，包括近一甲子歷史的銅鐘、精緻的木雕王馬與馬伕、祭改使用的刑具爺器具，以及乩身的龍裙袖兜等，讓民眾能難得近距離一睹這些「神級文物」的風采。展期至明年3月15日，感受崙仔頂角和鎮海宮在變動中始終屹立不搖的在地精神。

王船文化館自去年底啟用後，已寫下突破百萬人次入館的驚人紀錄，可見「屏東迎王」的文化魅力銳不可擋。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法