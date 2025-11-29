饗賓集團5大吃到飽品牌 115年元旦漲價

因應各項營運成本的提升，饗賓餐旅集團今天宣布，饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂明年元旦起調整部分餐期價格，其中饗饗、旭集除平日下午餐外，其餘餐期皆漲100元。（資料照）

因應各項營運成本的提升，饗賓餐旅集團今天宣布，饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂明年元旦起調整部分餐期價格，其中饗饗、旭集除平日下午餐外，其餘餐期皆漲100元。

饗賓餐旅集團這波價格調漲涵蓋旗下5個吃到飽品牌，包括饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂。

根據公告內容，這波價格調整將於明年1月1日起實施，其中，饗饗、旭集、URBAN PARADISE，除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲新台幣100元，包括平日午餐1490元、晚餐1790元；假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐2090元。

果然匯除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元，包括平日午餐、晚餐各638元；假日午餐、晚餐各718元。

饗食天堂各餐期皆調漲30元，包括平日午餐928元、下午餐758元、晚餐1028元；假日午餐：1028元、下午餐928元、晚餐1128元。

