    生活

    竹東黃金地瓜節今登場 4、5000人趕集

    2025/11/29 15:05 記者黃美珠／新竹報導
    在烈日下焢窯，是竹東黃金地瓜節的印象。（記者黃美珠攝）

    在烈日下焢窯，是竹東黃金地瓜節的印象。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東區農會舉辦的2025竹東黃金地瓜節，今天起2天在竹東鎮公道五、上員火車站往新竹方向的路外稻田舉行，首日就吸引4、5000人到場趕集參加活動。由於天候非常好，因此千餘名參加焢窯的人，也同時被烈日和烈火交相烘烤著，汗如雨下。至於新收割的稻田稻草則成了小朋友最新玩具，3、2個幼兒在草堆上或躺、或趴、或玩「天女散花」，徹底放下他們從出生後就習慣的「掌中世界」。

    竹東區農會總幹事萬鴻發說，今、明2天的活動，光是焢窯的來客就有160組，每天各自有千人在此享受烤地瓜和烤雞的樂趣，另外還有些人則努力挖地瓜、找雞蛋，現場還有許多跟地瓜相關及其他農特產品的展售市集，提供大家玩累了補充一下體力。

    竹東區農會推廣部主任李岱銘說，他們轄內栽種的地瓜主力是黃皮黃肉的台農57號，其次就是栗子地瓜。台農57號甜度最高，烤起來特別焦香、刺激唾腺。

    由於天氣大好，他們現場撐起了一些大的布棚提供焢窯的來客遮蔭，很多來客則自備小巧的露營帳篷或大遮陽傘遮陽、休憩，小朋友們則撒開了腿恣意在田地上奔跑、玩泥巴或稻草，也當是補充一下維生素D。

    小朋友放下從出生就伴隨著他們的3C「掌中世界」，改抱起乾稻草「撒野」。（記者黃美珠攝）

    小朋友放下從出生就伴隨著他們的3C「掌中世界」，改抱起乾稻草「撒野」。（記者黃美珠攝）

    竹東黃金地瓜節烈日當空，焢窯的遊客們搭起各式遮陽設備不減玩興。（記者黃美珠攝）

    竹東黃金地瓜節烈日當空，焢窯的遊客們搭起各式遮陽設備不減玩興。（記者黃美珠攝）

    喜歡吃地瓜的人趁著竹東黃金地瓜節促銷搶購。（記者黃美珠攝）

    喜歡吃地瓜的人趁著竹東黃金地瓜節促銷搶購。（記者黃美珠攝）

