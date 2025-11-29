為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    魔方旋風襲桃園機場 180名高手展開極速對決

    2025/11/29 15:31 記者陳逸寬／桃園機場報導
    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今（29日）於桃園國際機場第二航廈盛大登場！（記者陳逸寬攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」（以下簡稱桃機盃）今（29日）於桃園國際機場第二航廈盛大登場！本屆吸引7個國家、180位魔方好手齊聚一堂。日前在2025 WCA（世界魔術方塊協會）世錦賽拿下5×5季軍的台灣選手王楷文也重返賽事，挑戰「三連霸」紀錄。主辦單位義美吉盛公司總經理詹成吉表示，桃機盃不僅是國際競技舞台，更是一個讓孩子展現自信、培養能力與連結社會的公益平台，盼能持續陪伴青年在多元領域探索與成長。

    今年邁入第三屆的桃機盃，人氣再創新高，報名開放後隨即秒殺。共同主辦的全國魔術方塊教育協會（NCEA）理事長何俊輝指出，桃機盃從首屆150名、第二屆170名，成長至今年的180名滿額報名，顯示賽事吸引力逐年攀升。比賽共納入2×2、3×3、4×4、5×5、金字塔（Pyraminx）、斜轉（Skewb）、Square-1等7項WCA認證項目，參賽選手來自台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡及香港等地，國內外高手同場競技。

    王楷文今年7月在西雅圖舉行的世錦賽中奪下5×5季軍，成為台灣史上首位在該賽事獲獎的選手。他表示，拿下獎項讓自己「放下兩年的重擔」，因為這是他第二度挑戰世錦賽，過去因緊張未能發揮，因此此次得名格外珍貴。儘管已在國際賽場取得亮眼成績，王楷文仍持續參加國內各項比賽，他說：「比賽環境不一樣，但都是很好的訓練，因此我每一場都會參加。」談到未來目標，他希望每年都能站上洲際與世界錦標賽舞台，至於能否持續奪牌，他笑稱：「就看運氣了，但我會盡全力。」

    除了王楷文之外，多位台灣頂尖少年選手也同場較勁，包括U12冠軍何權宸、U10冠軍李悟與U8冠軍李悅兄弟檔同場競技，各自挑戰分組連霸。精彩賽事吸引許多家長與旅客駐足觀賽，希望透過益智競技啟發孩子的邏輯力、專注度與創造力。

    本次賽事更獲得多家桃園在地企業與航空相關產業的大力支持，包括美式餐飲龍頭、長榮航空、星宇航空、昇恆昌免稅店、采盟免稅店及國際機場產業發展協會等單位。

    桃機公司副總李俊德也表示，機場南北兩側除觀景台外，規劃了多元商場與休憩空間，打造兼具文化與觀光的親子友善場域，民眾無論天氣好壞，都可在舒適的室內空間賞機、用餐與散步，十分療癒，歡迎大家多加利用。

    全國魔術方塊教育協會（NCEA）理事長何俊輝（左2）、與選手吳柏彥（左1）、蘇詩文（右2）、楊謙君（右1）。（記者陳逸寬攝）

    桃機公司副總李俊德期盼將桃機盃打造為「國際級賽事」（記者陳逸寬攝）

    王楷文（左）挑戰「三連霸」紀錄，表示：「比賽環境雖不同，但都是很好的訓練，我每場都會參加。」（記者陳逸寬攝）

    義美吉盛公司總經理詹成吉表示，桃機盃不僅是國際競技舞台，也是讓孩子展現自信、培養能力並連結社會的公益平台。（記者陳逸寬攝）

    U12冠軍何權宸（左起）、U10冠軍李悟與U8冠軍李悅兄弟檔同場競技，各自挑戰分組連霸。（記者陳逸寬攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」吸引來自7國的180位魔方好手同場競技。（記者陳逸寬攝）

