    首頁 > 生活

    台鐵個人每日訂票上限提高至9張 擬115年1月實施

    2025/11/29 15:16 中央社
    現行台鐵預約訂票，一般個人訂票每人（每個身分證字號）每乘車日最多可預訂6張乘車票，因應旅客需求，台鐵規劃，未來將上限提高至9張，擬於明年1月實施。示意圖。（資料照）

    現行台鐵預約訂票，一般個人訂票每人（每個身分證字號）每乘車日最多可預訂6張乘車票，因應旅客需求，台鐵規劃，未來將上限提高至9張，擬於明年1月實施。

    根據台鐵網路購票相關規範，為維護公平原則及避免座位遭浮訂，規定預約訂票每人（每個身分證字號或護照號碼）每乘車日至多可訂6張單程車票（超商、語音訂票也有上述限制），另為方便旅客安排旅程，同時訂去回程車票時則各可預訂6張。

    至於若相同乘車區間10人以上時，可辦理對號列車團體票，受理預訂期間為乘車前3個月起至乘車前35天截止，按先後順序上網預約。

    現行旅客若人數未達10人團體票門檻，透過台鐵網路訂票系統，得分開訂票，但座位並不保證能相鄰。因應旅客需求，相關人士告訴中央社記者，規劃將現行每人每天限訂6張限制，放寬至9張，預計明年1月實施。

    此外，為方便旅客訂購自由座車票，台鐵表示，台鐵e訂通APP在11月21日起優化發布自由座車票取票功能，可由APP直接訂票，並取為QR-Code行動票證。

    為維護乘車品質，台鐵表示，每節自由座車廂，限制發售70張車票，實施班次為西部幹線EMU3000型新自強號（不含跨線列車）；根據台鐵規劃，直達車110次、132次、148次、154次、194次、111次、127次、131次、143次及193次，設置於第9車廂。非直達車116次、120次、146次、158次、160次、117次、119次、133次及145次，設置於第9、10、11車廂。

    台鐵表示，自由座開放預購乘車日前7日（含當日）車票，可由台鐵官網及台鐵e訂通APP訂票，購票及取票管道為車站售票窗口、台鐵e訂通APP及多功能自動售票機。

    台鐵說明，自由座車票可適用會員積點服務，成人票價為自強號全票票價95折（其餘票種不適用95折優惠），不開放電子票證及定期票乘車，可使用TR-PASS劃座自由座車廂，不開放加購便當。

    其中，退票應於列車開車前辦理退票，逾時不予受理，而退票手續費比照對號列車無座票退票相關規定；乘車變更應於當日當次車開車次30分鐘辦理，逾者按退票方式處理。

    台鐵表示，APP更新後更預留一般個人訂票每日訂票上限功能，未來訂票可擴充至一次9張，以因應後續業務調整需求。

