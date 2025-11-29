桃園三界爺文化祭「令旗交接」 預告明年中壢舉辦

「令旗交接儀式」中，由頭重溪三元宮將令旗交接給中壢興元宮。（記者周敏鴻攝）

桃園市內三界爺廟宇共21面頭旗今天齊聚楊梅頭重溪三元宮，參加「2025桃園三界爺文化祭」的「令旗交接儀式」，於客家委員會、桃園市政府見證下，由頭重溪三元宮將令旗交接給中壢興元宮，預告明年桃園三界爺文化祭將於中壢區舉行，延續特有的信仰文化。

桃園市的三界爺信仰，源於早年客家、閩南、平埔族共同開墾水圳的時期，目前市內主祀三界爺的廟宇共21座，分布於楊梅、中壢、平鎮、龍潭、八德、大溪、龜山等7個行政區，2018年起，採各行政區「輪辦」方式舉辦文化祭，盼讓更多民眾認識三界爺信仰所代表敬天、惜地、護水等感恩精神，今天更成立了「三界爺聯誼組織」強化各廟宇間的合作。

請繼續往下閱讀...

輪辦的頭重溪三元宮適逢建廟200週年，結合文化祭推出以三界爺為題的繪畫比賽、三界爺特展、健走、擲筊大賽、平安大戲、晚會演出等，成為地方的宗教文化盛事，今天「令旗交接儀式」壓軸登場，頭重溪三元宮還捐贈2輛救護車，未來將配置在楊梅區的埔心、富岡分隊，客委會副主委范佐銘說，桃園市每年採輪辦三界爺文化祭的制度，非常成功，已成為桃園市促進族群交流的重要平台；桃園市長張善政則說，宗教文化是客家文化中很重要的部分，希望市內三界爺廟宇的頭旗首度齊聚，除象徵宗教力量的凝聚外，也能讓民眾更深入認識客家文化。

桃園市內三界爺廟宇頭旗齊聚在楊梅頭重溪三元宮。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法