    首頁 > 生活

    苗縣銅鑼杭菊生活節今登場 黃白花海吸引遊客

    2025/11/29 15:17 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣銅鑼鄉樟樹村杭菊盛開，黃、白交錯花海，吸引不少遊客前來賞花。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，舉辦銅鑼杭菊生活節，今（29）、明（30）日在樟樹村盛大登場，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊等，黃、白杭菊盛開，吸引大批遊客到場，體驗杭菊花海的魅力。

    今日開幕儀式由客委會主任秘書廖育珮與苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣議員黃芳椿、羅貴星、陳品安、陳春暖、徐筱菁、翁杰及地方代表等一同出席敲響銅鑼，揭開活動序幕。

    廖育珮表示，富農農產運銷合作社用心規畫銅鑼杭菊生活節活動，代表地方產業發展進入新的局面，除了物產本身，亦結合加工、服務，朝向六級化發展，透過小旅行、文創等帶動經濟效益，增進農民收入。

    富農農產運銷合作社理事主席陳弘智指出，今年活動首度將「杭菊花田美景」、「客家風土辦桌」、「透明食安教育」結合，不只賞花，而是從產地到餐桌的完整文化旅遊體驗，賞花請搜尋「2025銅鑼杭菊生活節主會場」地標。由於，最近農友已開始採收杭菊，花期預計在12月10日前結束，欲賞花民眾請把握時間。

