金華特四基地要拿來暫存文物 王欣儀批北市府短視犧牲警消、長照需求

金華特四、特五基地完工模擬圖。（都發局提供）

台北市大安區金華特四、特五基地開發將蓋社宅、行政大樓，不過特五基地因挖出史前陶片而尚未動工。市議員王欣儀指出，市府目前為了處理特五基地的文資爭議，決定將原先要蓋行政大樓（含消防局宿舍、警局辦公室、長照單位等）的特四基地先用來暫存文資，等特五的社宅蓋完後再將文物移回，這決策犧牲了基層警消權益與長照需求，延宕至少5至6年，是極為錯誤且短視的決策。

都發局表示，會加速特五基地工程，預計2031年完工，並同步評估文資暫存替代地點，讓特四基地儘早啟動建設。

北市府於特五基地興建「大安區金華公共住宅」，2023年試掘時挖出長百餘公尺「尖底明溝」，是以清朝「台北城牆石」砌成的日治遺構，進行遺構提取作業時，又發現史前陶，經文化資產委員進行文資價值審查會勘，將「尖底明溝」登錄為歷史建築；該基地至今仍未動工。

王欣儀指出，市府堅持特五基地一定要蓋社宅，古物必須移置，原先廠商評估移置八里、宜蘭皆可技術克服，而市府選擇將文資放到特四，認為可就近管理保護並節省公帑約4500萬元，但她認為這是極度短視的政策。

她說，和平東路派出所使用近50年、空間狹小破舊，經多年爭取遷建才納入特四，另特四也規劃新增42戶消防宿舍，以及社會局日照中心等，都因為市府決策而必須要延宕至少5、6年。

她也質疑，市府如延後特四基地多年後重新發包，未來缺工、缺料、物價上漲等風險，誰能保證增加的經費不會超過4500萬元？市府應該積極與在地溝通尋求共識，特四機關用地不應再被犧牲。

都發局表示，特四及特五基地採整體規劃設計、分期開發模式辦理，其推動期程須配合文資審議規定與程序進行調整，依據今年文資大會審議通過的修復再利用計畫，特五基地內的「舊台北監獄尖底明溝」就近移置至特四基地保存，未來特五完工後再移回展示。

施工期程方面，特四基地調整為2031年開工、2036年完工；後續將推動特五基地工程，預計2026年下半年開工、2031年完工，並同步評估文資暫存之替代地點，使特四基地可儘早啟動建設。未來將持續在文化資產保存與公共服務建置之間取得平衡。

