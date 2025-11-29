為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗頭份建國國中合唱團罕見奪3項特優 將赴新加坡交流演出

    2025/11/29 15:12 記者蔡政珉／苗栗報導
    建國國中合唱團罕見奪三項特優，將赴新加坡交流演出。（校方提供）

    建國國中合唱團罕見奪三項特優，將赴新加坡交流演出。（校方提供）

    罕見紀錄！苗栗縣頭份市建國國中合唱團參加全國師生鄉土歌謠比賽苗栗縣初賽，一舉奪得台語組、客語組與女生合唱特優，創下「三項特優、三項全縣第一」紀錄，將代表苗栗縣與各縣市合唱團一較高下。建國國中合唱團堅強實力也被國際看見，明年將赴新加坡德義中學交流，將以客語等方言演唱。

    建國國中校長方麗萍說，建國國中愛樂合唱團同日以台語、客語、拉丁語三種語言演唱六首曲目，台語、客語分別展現學校學生的多元組成；至於拉丁語演唱，學生在未學習拉丁語狀況下，認真練習並理解演唱時拉丁語的意涵，投入情感演出曲目，對學生而言相當不容易。

    方麗萍也說，合唱團能在國中階段掌握跨語系的聲音技法與多元風格，放眼全國也十分罕見；三組作品更同時奪得特優，評審更直言「難度極高，實屬不易」。

    校方指出，學生努力奪得成績，特優隊伍將於明年至新加坡德義中學，預計以多語合唱展現台灣學生的文化厚度與舞台能量，演唱中會使用客語傳播客家文化，德義中學可能使用馬來語等常見方言互相交流。

