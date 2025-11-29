黑狗狂追倒垃圾男童！ 嘉縣社區人心惶惶

嘉義縣布袋鎮大寮有男童倒垃圾時，被遠處黑狗追逐。（民眾提供）

嘉義縣布袋鎮永安里大寮10歲男童，昨天下午拿著垃圾正要倒垃圾，突然一隻黑狗從遠處狂奔而來，男童嚇得閃避，黑狗作勢追咬，情況危急，後來垃圾車到來，黑狗轉頭去追垃圾車，男童並未受傷，但已嚴重受驚嚇。

當地居民說，黑狗疑似是流浪狗，但有人餵養，最近在該處遊蕩，垃圾車出現時就會追逐，造成當地居民嚴重困擾，現在還會主動追咬孩童，造成恐慌，希望主管機關能協助處理。

請繼續往下閱讀...

民眾說，嘉義沿海一帶流浪犬多，平時也會告誡孩童不要接近流浪犬，但現在孩童並未接近流浪犬，黑狗卻主動衝過來要追咬孩童，造成人心惶惶。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，將派員到場勘查處理；根據嘉義縣精準捕捉專線通報內容分析結果，家犬肇事比例近5成，民眾放養、餵養與棄養更加劇遊蕩犬問題，近來發生多起家犬傷人甚至追咬野生動物的案件，更凸顯犬隻放養的危害性，呼籲飼主應為所屬犬隻完成寵物登記、絕育以及狂犬病疫苗注射，否則將依法最低開罰83000元，另外疏縱犬隻最高還可再開罰15000元。

黑狗追垃圾車。（民眾提供）

男童差點被咬傷。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法