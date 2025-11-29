台東新進森林護管員甄試連考2天 55名考生競爭16個名額

林業保育署台東分署115年森林護管員甄試今天考騎機車。（記者黃明堂翻攝）

林業保育署台東分署115年森林護管員甄試於今、明（29、30）兩日在東海國中辦理。本次招考名額共16名，共吸引55名符合資格的民眾報名。報名者中有7成為設籍或居住台東縣民眾，有超過5成為原住民族考生，分屬阿美族、排灣族、卑南族、布農族及魯凱族等五大族群，甄試分為兩階段，29日辦理術科測驗，30日進行筆試與口試。

今日首先登場的術科測驗包含循環檔機車騎乘與20公斤負重跑走。共有47名考生報到應試，許多考生一早即到場，利用開放練習時間調整手感並熟悉騎乘動線。主辦單位準備安全帽、護膝及護肘等防護具，確保測驗安全。

第一項循環檔機車測驗2位考生未通過；通過人員接續挑戰負重跑走，需在規定時間內（男性12分、女性13分30秒）完成500公尺測驗。負重跑走最終共有35名考生通過，其中男性最快為7分58秒，女性最快為11分04秒。

通過術科的考生將於明日參加筆試與口試，並依總成績擇優錄取。本次甄試結果預計於12月1日上午10點公告於台東分署門口及官方網站，並同步寄發甄試結果通知書。

