為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    臉書網購要注意！他花1290元買烏魚子 一開箱「13個番薯乾」傻眼氣炸

    2025/11/29 15:27 即時新聞／綜合報導
    消費者控訴花1290元網購烏魚子，結果收到13個真空包裝的「番薯乾」。（擷取自爆料公社）

    消費者控訴花1290元網購烏魚子，結果收到13個真空包裝的「番薯乾」。（擷取自爆料公社）

    看到臉書跳出超便宜烏魚子廣告千萬別衝動下單！一名網友日前在臉書點進一頁式購物頁面，花1290元貨到付款買「烏魚子組合」，結果包裹一打開讓他當場傻眼，氣得打電話給業者卻沒人接，他直呼「再也不會在FB買東西了」。

    一名網友近日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他滑臉書看到烏魚子的廣告，想趁優惠嘗鮮並下單。昨（28）日包裹宅配到家，他付了1290元後開箱一看，裡面居然沒有烏魚子，而是裝著13個真空「番薯乾」。他氣得想致電賣家卻無人接聽，只能自認倒楣，同時提醒「如果有在臉書看到這種廣告，不要再被騙了！說實在，從今以後我再也不會在FB上買東西了！」

    貼文曝光後，許多網友留言表示「差點也被同款廣告騙到」，有人回憶自己看到10片990元的烏魚子優惠，越買越便宜，看粉絲專頁卻發現只有少量按讚，研判是詐騙後立刻打住。也有人酸道：「現在還有人在FB買東西？這位也算是奇葩了」「烏魚子13包1290，你敢吃我都不敢賣」「假1賠12，所以寄13個剛好」。

    內政部警政署「165全民防騙」粉專指出，一頁式詐騙網頁常用簡體語句、貨到付款、隨時都在優惠限時倒數，伴隨「價格下殺超便宜」、「標榜七天鑑賞期」等吸引民眾上鉤。若不慎受騙且已收包裹，宅配到府者可直接向物流業者（新竹物流、宅配通、黑貓等）申請退貨退款；若於超商取貨付款，可請超商居中協助聯繫集運商，同時依託運單資訊盡速提出退款申請。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播