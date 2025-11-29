臉書網購要注意！他花1290元買烏魚子 一開箱「13個番薯乾」傻眼氣炸

消費者控訴花1290元網購烏魚子，結果收到13個真空包裝的「番薯乾」。（擷取自爆料公社）

看到臉書跳出超便宜烏魚子廣告千萬別衝動下單！一名網友日前在臉書點進一頁式購物頁面，花1290元貨到付款買「烏魚子組合」，結果包裹一打開讓他當場傻眼，氣得打電話給業者卻沒人接，他直呼「再也不會在FB買東西了」。

一名網友近日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他滑臉書看到烏魚子的廣告，想趁優惠嘗鮮並下單。昨（28）日包裹宅配到家，他付了1290元後開箱一看，裡面居然沒有烏魚子，而是裝著13個真空「番薯乾」。他氣得想致電賣家卻無人接聽，只能自認倒楣，同時提醒「如果有在臉書看到這種廣告，不要再被騙了！說實在，從今以後我再也不會在FB上買東西了！」

貼文曝光後，許多網友留言表示「差點也被同款廣告騙到」，有人回憶自己看到10片990元的烏魚子優惠，越買越便宜，看粉絲專頁卻發現只有少量按讚，研判是詐騙後立刻打住。也有人酸道：「現在還有人在FB買東西？這位也算是奇葩了」「烏魚子13包1290，你敢吃我都不敢賣」「假1賠12，所以寄13個剛好」。

內政部警政署「165全民防騙」粉專指出，一頁式詐騙網頁常用簡體語句、貨到付款、隨時都在優惠限時倒數，伴隨「價格下殺超便宜」、「標榜七天鑑賞期」等吸引民眾上鉤。若不慎受騙且已收包裹，宅配到府者可直接向物流業者（新竹物流、宅配通、黑貓等）申請退貨退款；若於超商取貨付款，可請超商居中協助聯繫集運商，同時依託運單資訊盡速提出退款申請。

