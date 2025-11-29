為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪堰塞湖洪災慰助金明受理截止 國土署：已撥款8.92億

    2025/11/29 15:10 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍堰塞湖洪災發生已過2個月，許多災民的住家大門被水沖走，目前只能用圍籬、棧板權充大門，房屋內也尚未整理完成。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍堰塞湖洪災發生已過2個月，許多災民的住家大門被水沖走，目前只能用圍籬、棧板權充大門，房屋內也尚未整理完成。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成光復鄉嚴重災情，包括內政部國土署、衛生福利部均針對受災戶發放慰助金，每戶合計可領35萬元。不過在社群媒體的光復災民社團中，仍有災民反映申請後仍未收到撥款。對此內政部國土署表示，目前受理的申請案有7成合格，合格案件中9成已撥款，總金額8.92億元，明天30日是申請最後一天。

    在馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，國土署積極整合公私資源，推動「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶10萬元，經行政院10月3日核定，另有衛生福利部發放家園清理支持方案5萬元、房屋修復暨家庭支持救助金20萬元，共計35萬元。

    內政部國土署指出，經統計至昨天28日為止，慰助金共受理申請案3903件，審查合格案件2862件，合格比例73.32％，已造冊請衛福部核撥2673件，已實際核撥2511件，佔目前審查合格案件89%、受理案件的64.3％，核撥金額共計8億9285萬元。

    內政部說明，針對民眾反映尚未領到慰助金，統計目前尚未合格案件，多為同一地址戶長或屋主多人重複申請，或是同一人申請多處地址、申請建物無門牌、非作為居住使用或申請資料有缺漏等事項，尚待補正，須進一步審核或通知民眾補件。國土署強調，目前全力趕辦審核，合格案件將儘速造冊協同衛福部核撥慰助金。

    內政部國土管理署提醒，慰助金申請期限至11月30日止（現場受理已於昨28日截止，郵寄受理至11月30日，郵戳為憑），請符合資格的民眾於期限內申請，以協助災區能盡早完成修復及使災民早日回歸日常生活。

    馬太鞍堰塞湖洪災發生已超過個月，許多災民的住家大門被水沖走，目前只能用圍籬、棧板權充大門，房屋內也尚未整理完成。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍堰塞湖洪災發生已超過個月，許多災民的住家大門被水沖走，目前只能用圍籬、棧板權充大門，房屋內也尚未整理完成。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播