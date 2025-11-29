為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    能力就是即戰力！林業署森林護管員甄試 多人擁專業證照

    2025/11/29 15:25 記者洪美秀／新竹報導
    林業署新竹分署今天舉行森林護管員甄試，擁專業證照也能考，術科測驗包括負重跑走及檔車騎乘，且男女生皆有報考，年紀從19歲到59歲都有。（林業保育署新竹分署提供）

    學歷不是門檻，能力是即戰力！林業及自然保育署新竹分署今天舉行115年度森林護管員甄試術科及筆試測驗，有21人報名，預計錄取4人，最年輕者僅19歲，年齡最大是59歲，其中到考有3位原住民，占到考人數的五分之一，包括泰雅族及卑南族等，而報考人員學歷多元，除森林相關科系，還有化學、資訊、物理、餐飲、管理、社工等，考生除具備學歷資格，有的還擁各種專業證照，甄試結果12月1日公告。

    報考人員中擁專業證照的有籃球C級運動裁判證、輕艇（立式划槳）C級運動教練證、高階野外急救、攜帶型加壓袋操作者證書、雪地攀登技術訓練結訓證書、景觀樹木相關研習課程結訓證書、心肺復甦術暨自動體外心臟電擊去顫器（CPR+AED）訓練證、攀樹教練證、導遊、餐飲、環境教育等，展現擁專業證照也能報考。而今天術科測驗項目包含騎乘循環檔重型機車及負重20公斤跑走1500公尺，負重跑走男性及格門檻為12分鐘，女性則為13分鐘30秒。

    測驗結果檔車騎乘及負重跑走各有1人不及格，負重跑走測驗速度最快成績男生為7分8秒、女生為11分12秒，通過術科測驗者明天（30日）參加筆試，科目包括作文及森林及自然保育相關專業科目，甄試結果12月1日公告。

