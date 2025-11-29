竹北烏魚節來到 烏魚殼價格飆漲數倍 烏魚子價格下挫

竹北拔子窟透過養殖產出的烏魚子，平均重量10兩。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市拔子窟今天舉辦一年一度的烏魚節，現場展出金黃色、今年採收的烏魚子。竹北市水產養殖產銷班班長郭宮寶說，今年烏魚子的價格受到前年、去年進口量大還沒完銷的影響，大盤收購價每台斤比往年下挫100元，2片1台斤收購價來到850元，倒是烏魚殼今年價格翻倍，前年、去年每公斤只有20元，今年翻漲到了120元。

新竹縣副縣長陳見賢、新竹縣議會副議長王炳漢、縣議員張珈源等今天一早就到拔子窟替竹北的烏魚子「站台」，強調竹北「烏金」品質穩定，曾獲全國10大金鑽烏魚子與優質烏魚子的獎項肯定，呼籲來客搶購手速要快。

陳見賢還說，竹北拔子窟是全台灣最北端的烏魚養殖區，養殖技術穩定，他隨手一拿就是重量超過10兩的烏魚子極品。產銷班為了讓更多人認識這個烏魚產業，配合縣府、新竹區漁會等推動食魚教育文化，月初才剛邀請竹北國小師生們走進拔子窟，近距離觀察烏魚養殖和捕撈作業，體驗震撼的「烏魚瀑布」。

縣府農業處長傅琦媺說，拔子窟養殖區面積約67公頃，在池放養的烏魚量約有17萬尾，今年收成其中的7萬尾，平均都是養殖3到4年不等的烏魚，所產出的烏魚子平均重量約10兩，相當豐碩，主要透過新竹區漁會等盤商銷售，整個水產養殖班的年產值約有1億元。

今天的烏魚節用「漁村慢行」為題，結合食魚教育體驗、相關的市集展售等，現場還備有限量的漁夫餐盒，用烏魚的相關產品入菜，呈現拔仔窟的海味供幸運兒的舌尖體驗。

