    首頁 > 生活

    苗縣公館芋頭節今、明登場 推廣在地芋頭、柿子等農產

    2025/11/29 14:00 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣公館鄉農會29、30日在苗栗陶瓷農創園區舉辦「芋見幸福 柿柿如意」芋頭節活動，會場展示公館鄉盛產的芋頭。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣公館鄉農會29、30日在苗栗陶瓷農創園區舉辦「芋見幸福 柿柿如意」芋頭節活動，會場展示公館鄉盛產的芋頭。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣公館鄉農會今（29）、明（30）日在苗栗陶瓷農創園區舉辦「芋見幸福 柿柿如意」芋頭節活動，安排芋泥大福DIY、擠福菜DIY及芋頭、福菜創意料理等，行銷公館鄉的芋頭、柿子等農產品，吸引不少民眾共襄盛舉。

    公館鄉芋頭產期自從11月至次年2月，含有豐富礦物質、維生素、鈣、磷、鐵等，經濟價值極高。農會為香Q又鬆的公館芋頭正名，29、30日在苗栗陶瓷農創園區舉辦芋頭節活動，行銷特色農產。

    兩天的活動，公館鄉農會安排芋泥大福DIY、擠福菜DIY、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理，以及音樂表演，並有各式農產品展售，並由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人頒獎表揚公館鄉紅棗產銷班第2班榮獲今年全國10大績優農業產銷班等，稱讚是苗栗之光、公館之光。

    鍾東錦指出，苗縣府目前計畫興建大型冷鏈設備，透過立委陳超明、邱鎮軍邀集農業部溝通商量，建設經費與中央及縣府各一半，並協調農會與縣府合作，訂好盤價收購農產品後冷凍，透過冷鏈設備能夠讓東西還原百分之99，屆時農產有望避免市場波動，穩定農民收益。

    苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人頒獎表揚公館鄉紅棗產銷班第二班榮獲今年全國十大績優農業產銷班。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人頒獎表揚公館鄉紅棗產銷班第二班榮獲今年全國十大績優農業產銷班。（苗栗縣政府提供）

