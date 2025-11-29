為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    香港惡火燒出消防安全問題！專家曝「13樓以上」房子有這隱憂

    2025/11/29 14:49 即時新聞／綜合報導
    香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，造成逾百人死亡。（彭博）

    香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，造成逾百人死亡。（彭博）

    香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，造成逾百人死亡，也讓民眾開始關心消防安全問題。房市專家Sway在臉書發文表示，全台目前有許多超高大樓，但全台超過70公尺消防車，目前只有台北、新北、新竹縣各一輛，他提醒，多數超過13層樓的房子若失火，都很難靠雲梯車來搶救。

    Sway昨日在粉專「Sway房市觀測站」發文表示，至於這些雲梯車無法觸及的超高大樓要怎麼搶救？就是要靠大樓自己的消防系統，比如天花板上的灑水系統、樓梯間的消防水帶。至於有70公尺雲梯車的地方，比如新北停在板橋海山分隊，若淡水發生大火，這台車開過去，遇到塞車加上路邊違規停車，「也至少要半小時，啥都燒光了」。

    Sway指出，加上不少社區仗著自己有錢，一層一戶或整層都買，就在樓梯間亂擺東西跟鞋櫃，講也講不聽，只會質疑「消防檢查怎麼那麼麻煩要收鞋櫃？」等到燒起來阻礙逃生時，又只能怪別人說為何消防隊不早點到、為何沒有雲梯車來救。

    「自己的命是自己送掉的，自己的社區自己要管理，不管你是中古還是全新還是豪華，都會遇到很多奧客，一根菸蒂，就會燒掉你最親愛的命。」Sway也提醒，現在發生火災的原因太多，比如行動電源，或劣質的手機充電線都可能燒起來。他也呼籲，千萬不要關掉天花板的消防灑水頭，裝潢時很多人會拿掉這些頭，或是減少其數量，但那是「唯一能救你的東西。」

    Sway授權轉載

