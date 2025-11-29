為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北木育玩具「金趣咪獎」10年傳承 玩出木頭新價值

    2025/11/29 13:57 記者翁聿煌／新北報導
    至善基金會部落教師開發「亞塞給怒-野生香菇」，使用木板、果實、香菇等自然素材，延伸出多種玩法。（記者翁聿煌攝）

    至善基金會部落教師開發「亞塞給怒-野生香菇」，使用木板、果實、香菇等自然素材，延伸出多種玩法。（記者翁聿煌攝）

    新北市木育玩具「金趣咪獎」創作競賽進入第10屆，來自全國3百多位大小玩童帶著自創意玩具於29日在新北市府開玩，民眾的作品累積10年來近千個精采故事，跨越年齡與地域，證明了木育玩具是串聯老幼、實踐永續的「跨代共融魔法師」。

    新北市社會局委託台灣玩具圖書館協會辦理的玩具銀行，10年來除回收大量塑膠玩具，創造二手玩具，也致力推廣質感溫潤的木育玩具，並自2016年起辦理木育玩具創作競賽，10年累積928件參賽作品，參賽者來自全國各地，甚至離島；年齡層更是老中青少齊聚，台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢表示，木育玩具競賽是一個教育、互動、成長的平台，創造出許多美好的故事。

    來自桃園羅浮高中國中部，由林志勇老師帶領復興鄉泰雅族3位原住民同學張豐碩、宗詝尋、曾健祥，他們利用曬乾的廢棄棧板木材，共同創造「龜龜兔兔快樂跑」；在背後支持的輔大人文處長呂慈涵表示，孩子在曬木頭時嘆息說「我們是不是像這被廢棄的木材？沒人要！」讓她聽了很難過，她鼓勵孩子，功課不好不代表將來沒成就，要看見自己的天賦，就像龜兔賽跑，看誰最後抵達終點。

    創作者也在競賽中成長，像2016年第一屆冠軍張宇文在得獎後轉職專注投入玩具創作，10年來至各校推廣及指導木育玩具創作，今年受邀擔任評審；在南庄國小校內成立木工社團，連續7年帶隊參賽的校長日智衡今年退休，也加入評審之列。

    來自桃園復興鄉泰雅族三位原住民學生張豐碩、宗詝尋、曾健祥，共同創造了「龜龜兔兔快樂跑」。（記者翁聿煌攝）

    來自桃園復興鄉泰雅族三位原住民學生張豐碩、宗詝尋、曾健祥，共同創造了「龜龜兔兔快樂跑」。（記者翁聿煌攝）

    新北光榮國中學生創作的「爬爬塔，救救她」創作城堡造型立體大富翁。（記者翁聿煌攝）

    新北光榮國中學生創作的「爬爬塔，救救她」創作城堡造型立體大富翁。（記者翁聿煌攝）

