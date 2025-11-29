北港朝天宮媽祖到萬華青山宮！徐國勇、蔣萬安月台親迎信眾擠爆車站

北港朝天宮媽祖北上參加萬華青山王祭，台北市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇等人親自前往萬華火車站接駕。（記者塗建榮攝）

萬華青山宮今年適逢建廟170週年，今（29）日北港朝天宮媽祖北上參加萬華青山王祭，台北市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇等人親自前往萬華火車站接駕，綠委王世堅、議員劉耀仁、洪婉臻、郭昭巖等人也到場參與接駕儀式。車站內外擠滿上百名信眾，恭迎媽祖來台北，一見到北港媽就齊聲高喊「媽祖我愛您」，場面熱鬧歡欣。

位於萬華的艋舺青山宮每年在農曆10月20日至22日舉辦「艋舺大拜拜」（青山王祭），是在地重要民俗慶典，北港朝天宮媽祖與艋舺青山宮青山靈安尊王結緣在1935年日治時期舉辦的「台灣博覽會」，當時官方邀請北港媽祖至艋舺參與始政22週年慶典，北港媽祖停駕青山宮，促成兩大宮廟神明的世紀會面，為台灣宗教史寫下重要紀錄。

請繼續往下閱讀...

徐國勇致詞時首先感謝北港朝天宮蔡咏鍀董事長一路護送媽祖北上，以及艋舺地區的好朋友，他提到自己畢業於龍山國小，從小到大都拜青山宮，還回到龍山國小教書，他不僅是艋舺地區的學生也是老師，自己非常開心可以看到蔡咏鍀董事長護送媽祖來艋舺，是在地的一大盛事，90年前媽祖初次到台北就是坐火車，因此今天也是紀念該傳統，同樣再坐火車到艋舺，希望保佑中華民國台灣可以風調雨順、國泰民安。最後，今天也代表總統賴清德祝福青山宮、北港朝天宮媽祖可以保護全台人民。

蔣萬安表示，北港朝天宮媽祖是台灣媽祖信仰的總本山，信眾遍佈全球，不只是台灣媽祖信仰的聖地，更是全國唯一擁有兩項國家指定無形文化資產的擁有者，身為台北市長能夠親自恭迎北港媽來到台北，感到非常榮幸。

台北市長蔣萬安親迎北港媽祖。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法