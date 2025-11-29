為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東縣志工運動大會 1300餘位志工熱力登場

    2025/11/29 13:53 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣志工運動大會，1300餘位志工熱力登場。（記者葉永騫攝）

    屏東縣志工運動大會，1300餘位志工熱力登場。（記者葉永騫攝）

    為響應國際志工日，屏東縣政府今天（29日）在屏東縣立體育場舉辦志工運動大會，全縣58個志工團隊、1300餘名志工熱力展開活動，趣味競賽展現團隊精神，現場志工們加油聲此起彼落，活力十足，縣長周春米表示，志工運動大會深受志工夥伴喜愛，不僅凝聚團隊向心力，更展現屏東志工的熱情與生命力。

    周春米指出，屏東已超過5萬1000名志工，廣泛活躍在社區關懷、醫療陪伴、環境保育、防災救援等領域，是支持縣政推動的重要力量，其中50歲以上志工比例更達68%，展現出屏東志工堅韌與溫暖的一面，「政府力量有限，民間力量無窮」，感謝每位志工在各個場域默默付出，成為縣府最堅實的後盾，並祝福所有志工國際志工日快樂，也期盼未來屏東志工人數能突破6萬人，讓更多人投入志願服務。

    志工運動大會以趣味競賽為主，包括「大家衣起來」、「水球接力賽」、「拔河比賽」等項目，現場就像一場大型嘉年華，除了競賽，會場同步設置「志工博覽會」，由縣府13個局處設置15個攤位，內容涵蓋社區服務、環境保護、防詐宣導、動物保護、文化推廣等多元議題，吸引不少志工與民眾駐足參與，活動氛圍熱鬧且富教育意義。

    屏東縣志工運動大會，志工熱烈參與。（記者葉永騫攝）

    屏東縣志工運動大會，志工熱烈參與。（記者葉永騫攝）

    趣味競賽展現團結合作能力。（記者葉永騫攝）

    趣味競賽展現團結合作能力。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播