「農畜聯合開放日」人氣爆棚 人潮更勝去年

一年一度的農畜聯合開放日暨種苗節登場。（記者劉婉君攝）

農業部畜產試驗所及台南區農業改良場一年一度的農畜聯合開放日今（29）日熱鬧登場，一早就有大批人潮湧入，人氣更勝去年，乾草的集草與打包示範更吸引大小民眾圍觀。

農畜聯合開放日由畜試所、台南區農改場及台灣種苗改進協會共同辦理，有包括農、畜單位的研究成果展示、農畜產品展售攤位、新品種的展示與食農教育DIY教學、表演及趣味活動等，會中並表揚雲嘉南地區獲得全國10大績優與優良產銷班及種苗有功人員。

請繼續往下閱讀...

上午9時活動一開始，就陸續有民眾湧入，每個攤位前都擠滿人潮，排隊等候進場的車潮一度造成台20線壅塞。

台南區農改場集結多種葫蘆科蔬菜品種布置而成的「主題展示區」，以不同方式帶民眾認識餐桌上常見的蔬果，成為民眾合影打卡的熱門景點，畜試所大草坪上的機械翻草、集草、打包作業，也成為大小民眾坐在草地上觀賞與拍照的人氣活動，還有小朋友催促父親錄製影片，要回家與媽媽分享。

現場還有食農教育DIY體驗，農改場有種子手抄紙、柚皮的驅蚊香塔、玉米檸檬飲、多肉植物組合盆栽等，畜試則以雞蛋為主題。台南市消防局第4大隊新化分隊與新化婦宣分隊，也在現場設攤，宣導滅火器使用方法和CＯ一氧化碳等防災應變知識，以提升民眾的自助與互助能力。開放日活動將持續至今天下午4時為止

台南區農改場以各式葫蘆科蔬菜布置而成的主題展示區，成為民眾拍照打卡熱門景點。（記者劉婉君攝）

畜試所的乾草集草、打包示範，也是超人氣活動之一。（記者劉婉君攝）

農畜聯合開放日吸引大批人潮湧入。（記者劉婉君攝）

農畜聯合開放日吸引大批人潮湧入。（記者劉婉君攝）

台南市消防局第4大隊新化分隊與新化婦宣分隊宣導滅火器使用方法和CＯ一氧化碳等防災應變知識。（新化消防分隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法