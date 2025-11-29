為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鼎泰豐會「讀心術」？ 她被服務生「一句話」精準命中 直呼離譜

    2025/11/29 13:47 即時新聞／綜合報導
    鼎泰豐以服務周到為特色。（示意圖）

    知名餐廳鼎泰豐以用心的服務聞名。一名網友近日發文表示，在鼎泰豐用餐時忘記攜帶「食物剪刀」，下一秒服務生竟主動靠近，詢問她是否需要「食物剪刀」？讓她直呼太離譜。貼文曝光後引發熱議，不少網友直呼：「鼎泰豐真的超貼心」、「服務真的很好」。

    原PO日前在 Threads 上發文表示 ，她帶小孩到鼎泰豐用餐時，忘記攜帶食物剪刀。老公得知後問她「要不要問問服務生」，她還翻了個大白眼，想說：「怎麼可能啦？」覺得不要去煩服務生，沒想到下一秒，服務生就靠過來問：「需不需要食物剪刀呢？」讓她直呼：「太離譜了吧！真的太愛鼎泰豐了。」她也稱讚鼎泰豐，兒童餐具也很乾淨，每次擦過紙都是乾淨的。

    貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示：「鼎泰豐就是一個充滿安全感的餐廳，台灣之光」、「真的驚豔」、「而且員工素質很好都不會有嫌煩的表情，覺得很感激」、「鼎泰豐服務真的很好，看到客人有帶蛋糕，馬上主動詢問是否要不要幫您把蛋糕冰起來」、「鼎泰豐服務真的頂，而且員工會時時注意客人有什麼需求」。

    也有網友指出，鼎泰豐是「育兒友善餐廳」。分享經驗表示：「鼎泰豐真的是育兒友善」、「鼎泰豐是最適合帶小孩去的餐廳，沒有之一」、「他們看到有自帶小孩餐具還給我溫開水來洗浸小孩餐具」、「有一次去吃，孩子排隊期間睡著了，服務生幫我們安排在有沙發區的位置讓孩子可以好好睡之外，還主動詢問要不要披肩讓孩子蓋，真的直接被圈粉到爆」「鼎泰豐帶小孩的缺點就是小孩只要去一次從此愛上」。

