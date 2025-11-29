為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市汐止也傳自來水有油味 水公司：供水水質符合標準

    2025/11/29 12:58 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆河遭油污污染，自來水有油味。（記者盧賢秀攝）

    基隆河遭油污污染，自來水有油味。（記者盧賢秀攝）

    基隆河有油污污染，水公司八堵抽水站抽取原水少量流入管網，基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等地住戶反映自來水有油味，昨天連新北汐止也傳出有用水戶反映水有油味。議員張錦豪已向自來水公司反映，水公司表示，已改送新山水庫的水、清洗相關設備並執行大規模排水作業。目前供水水質均符合飲用水水質標準。

    基隆市長謝國樑今天表示，市府及警方全力追查污染禍首，請給他們時間，目前先解決狀況為主，下一階段將釐清水公司責任歸屬。

    自來水公司27日上午發現八堵抽水站有污染，立即停止抽水，並清理新山淨水場設備，有部分原水流入管網，致多區用戶反映自來水有油味。自來水公司昨晚表示，供水已恢復正常，水質符合供水標準，並公布補償措施，對受影響用水戶，水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

    除了基隆多區自來水有油味之外，汐止也有不少人反映水出現油味，有住汐止新台五路二段住戶昨晚說，自來水都有油味；還有人說，不敢洗澡，只能買瓶裝水回來飲用、刷牙洗臉。

    新北市議員張錦豪今天表示，汐止很多民眾都向他反映汐止自來水有油味，他已經透過立委及區長向自來水公司反映，他將督促自來水公司盡速改善。

    自來水公司表示，對不明污染行為人表達嚴正譴責，絕不容許危害公共用水安全的行為，將全力配合環保單位追查污染源並加強稽查，因事涉公共安全，將請基隆地檢署派員協助調查。

    基隆河遭油污污染，自來水有油味。（記者盧賢秀攝）

    基隆河遭油污污染，自來水有油味。（記者盧賢秀攝）

    基隆河遭污染，自來水八堵抽水站已停止抽水。（記者盧賢秀攝）

    基隆河遭污染，自來水八堵抽水站已停止抽水。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播