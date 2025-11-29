TPASS 2.0常客優惠再升級 最高可回饋乘車金額30％

「TPASS 2.0+」公共運輸常客優惠方案，針對91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額30%。（公路局提供）

交通部自12月1日起升級推出「TPASS 2.0+」公共運輸常客優惠方案，針對91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額30%，其它公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

交通部公路局今天（29日）表示，為鼓勵民眾加入TPASS 2.0+常客優惠，並搭乘中長途國道客運，公路局協調客運業者將從11月29日起在北中南各大轉運站辦理加碼登錄送活動共10場，並在現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物。

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件讓返鄉或遠行乘客可輕鬆累積回饋次數外，也同步開放使用電子支付方式（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay）納入累計，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員。

從今年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並在次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶；如為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，領取回饋金方式則於次月25日起可至四大超商櫃台由店員協助，或到台北捷運各站悠遊卡售卡加值機或票證公司APP靠卡領取回饋。

