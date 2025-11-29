為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中大坑「甜點系地標」突停收垃圾一度滿溢！無痕山林、形象工程掀論戰

    2025/11/29 13:42 記者許國楨／台中報導
    台中市大坑風景區觀音亭景觀休憩平台，上月甫完工啟用。（記者許國楨攝）

    上月22日甫完工啟用的台中市大坑風景區觀音亭景觀休憩平台，因地標神似「超大尺寸沙琪瑪」被網稱是甜點系地標，但近期市府不再前往收垃圾，一度出現垃圾堆滿地窘況，有山友質疑「媽媽市長只管風光剪綵不管維護」，但也有人認為本來就要落實垃圾不落地的公德心，正反意見都有，引發熱議。

    大坑9號步道終點的觀音亭景觀平台耗資8290萬整建，啟用當天盧秀燕在非洲豬瘟爆發輿論壓力下仍風光出席，並向外界展示這座台中的新亮點，尤其是金屬格柵包覆碎石的設計因外觀酷似沙琪瑪成網美地標，吸引許多民眾前往打卡。

    然而熱潮才剛興起，管理問題卻緊跟而來，有山友質疑，台中近期的廢棄物問題屢被點名，如今連大坑這種人潮穩定景點也停止收運，似乎反映市府內部確實出現管理壓力，更讓民眾困惑的是，景觀平台才重新鋪設柏油，大型車輛進出並不困難，市府卻選擇停收垃圾，引來「只管剪綵，不管維護」批評。

    有山友直言：「要推觀光，但基本的垃圾處理都做不到，形象很難不受影響。」也有民眾持不同看法，認為上山本就應該做到「垃圾不落地」，自行把垃圾帶下山理所當然，風景區管理所則澄清說，經與觀音亭管委會協商才決定試辦停收垃圾，希望讓民眾養成「無痕山林」良好觀念，而事實也證明，即便沒有垃圾桶也不會亂丟，民眾響應程度超乎預期。

    近期突然出現「市府暫停收垃圾」的公告。（記者許國楨攝）

    金屬格柵包覆碎石的設計因外觀酷似沙琪瑪，網稱是甜點系地標。（記者許國楨攝）

    一度出現垃圾滿溢窘況。（記者許國楨攝）

