光雕藝術再現！「新竹FUN聖誕」用光雕串聯火車站與護城河

新竹光雕藝術再現！市府舉辦新竹FUN聖誕活動，再度用光雕串聯火車站與護城河，將火車站幻化成光彩炫麗的城市。（新竹市府提供）

新竹市在前市長林智堅任內曾因疫情將台灣燈會轉型為光臨藝術節，並用光雕投影串聯新竹市火車站與護城河及東門迎曦城等舊城區，今年市府再度舉辦冬季盛事「新竹FUN聖誕」活動，12月6日啟動光雕藝術，再度為整座舊城區穿上光彩炫麗的光雕彩衣，並以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，且在百年車站進行光雕展演，站前主燈「逐夢之樹」也有光環境造景及歐式聖誕市集，邀市民12月5日到12月31日，感受沉浸式的冬季光之旅。

市府城銷處表示，12月5日將啟動護城河畔光環境與藝術裝置，12月6日正式點燈，會以光雕投影點亮新竹火車站，並同步啟動聖誕主燈，象徵新竹冬季正式被光影照亮。火車站光雕展演從12月6日起，每日18時至22時整點播出（最後一場為21:50），會以科技光影的巧妙投映，讓百年歷史的火車站建築在夜色中煥發迷人光彩。

另光環境及裝置藝術也會在每日17時準時點亮，除護城河畔的閃耀光景，站前廣場的主燈「逐夢之樹」、護城河周邊之「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，也會透過光線、材質與色彩的層疊，營造聖誕節慶氛圍。另聖誕市集在活動期間的週末登場，聖誕市集從12月6日到12月21日期間的每週六日，以及12月25日聖誕節當日，每日的14時至21時。聖誕市集也設消費滿額摸彩活動，邀市民來感受聖誕氛圍。可追蹤竹市「跟風玩新竹」FB粉專。

