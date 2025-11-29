基隆「舒琪橋」再掀話題 議員認為有安全隱憂

基隆中山人行陸橋因電影名聲大噪，又被稱為舒淇橋。（記者盧賢秀攝）

基隆市串聯孝四路與安一路的中山陸橋，一旁的人行陸橋曾為電影《千禧曼波》取景地，也被暱稱為「舒淇橋」，最近舒淇執導的電影「女孩」在韓國國際影展大放異彩再受矚目。但市議員說，這座陸橋看似浪漫卻多處破損有安全隱憂，希望市府評估該拆就拆。市府工務處表示，舒淇橋及中山橋不是危橋，持續維護中，將待基捷二階定案後再做整體評估。

基隆市中山橋前身是日據時代興建的高砂橋，連接基隆火車站前站與後站，民國66年4月重建啟用至今，已將近50年。一旁人行陸橋因為電影《千禧曼波》在此取景，藝人舒淇漫步走過這座陸橋回眸鏡頭令人著迷，在地人稱這座人行陸橋為「舒淇橋」。

議員郭美秀表示，這座陸橋已近50年，橋墩等多處都破損、石塊剝落、鋼筋外露，修修補補不是辦法，修了又裂，外表看起來很漂亮，其實潛藏危機，希望不要再重蹈2013年人行陸橋坍塌意外，造成1名女子受傷，鬧得全國皆知。

郭美秀指出，過去就有中山橋拆除平面化的計畫，後來不了了之，她要求市府邀請專業技師鑑定中山橋的安全性，評估是否屬於危橋，該拆就拆，不要留個小型不定期炸彈，應以民眾安全為考慮。

基隆市政府工務處表示，每年都有進行橋梁的安全檢測，並定期編列預算維修，中山橋及人行陸橋在2024年曾斥資540萬元進行整修，全面更換已銹蝕防護網，照明燈具亦全面更新，破損的部分也加以維修，保障民眾通行安全。

工務處長簡翊哲表示，至於中山橋是持續維護、拆除平面化或是拆除重建，將視基隆捷運第二階段的軌道建設方向定案後，再做整體的評估及規劃。

人稱舒淇橋的中山人行陸橋多處樑柱龜裂、鋼筋外露，議員認為有安全隱憂。（記者盧賢秀攝）

