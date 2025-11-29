體現飲水思源 南市顯宮國小感恩騎旅走讀山海圳

親師生健行探索烏山嶺水利古道。（記者王姝琇攝）

南市顯宮國小29位親師生昨、今兩天進行台灣朝聖之路－山海圳國家綠道「飲水思源溯源感恩」騎旅走讀活動，首日從校園出發完成58公里自行車騎乘，今將接續以健行方式探索烏山嶺水利古道，完成感恩行動。

顯宮國小校長何志中說，辦理「飲水思源溯源感恩」騎旅走讀，期盼能帶領學生親近在地自然人文環境，了解嘉南平原農業灌溉用水與家庭用水之來源，體認水資源之得來不易，當我們品嚐白米飯的同時，要更加珍惜眼前我們所擁有的一切。

教導主任林侑瑩說，旅途不只是騎車，更是成長，讓學生學會為自己負責，珍惜夥伴間的互相照應，在挑戰中建立自信，感謝所有辛苦陪伴的師長與協助支援的家長，讓孩子們能在安全無虞的環境中，用汗水寫下屬於自己的青春冒險記。

騎旅走讀首日從學校出發至台江國家公園管理處，人車渡河上岸後，正式從山海圳國家綠道零K起點處啟程，沿嘉南大圳排水線、海尾朝皇宮、台灣歷史博物館、新港社地方文化館騎至茄拔天后宮，探訪歷史文化的內海之路。接著經曾文溪、渡仔頭溪與官田溪三座渡槽橋，沿嘉南大圳南幹線至分岐工作站、赤山龍湖巖，最後到達烏山頭水庫，全程58公里。

今天再以健行方式探索烏山嶺水利古道，從西口焙灶跨越烏山嶺，走至東口工作站，再從曾文水庫觀景樓搭船，從水路至大埔情人公園碼頭，最後再搭車回到顯宮國小，完成山海圳國家綠道感恩騎旅行動。

邱祤晴同學說，能夠喝乾淨的水是很不容易的事情，要抱持飲水思源的精神，感謝他人為我們所做的服務。蕭楷蓁同學則說，第1天騎了58公里，中間很想要放棄，但最後在大家的鼓勵下堅持到最後。李炘鎧同學說，很感謝八田與一技師設計建造烏山頭水庫與嘉南大圳，讓甘蔗、稻米、雜糧能三年輪作一次，讓我們有豐富可口的農產品可以享用。

顯宮國小騎旅走讀山海圳首日完成58公里自行車騎乘。（記者王姝琇攝）

