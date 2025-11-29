為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「桃園百倍奉還」活動 觀光工廠、商圈12月起加碼抽獎

    2025/11/29 12:08 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市「桃園百倍奉還」活動，觀光工廠、商圈12月起提供加碼抽獎。（經濟發展局提供）

    桃園市「桃園百倍奉還」活動，觀光工廠、商圈12月起提供加碼抽獎。（經濟發展局提供）

    桃園市政府自11月13日啟動的「普發一萬、桃園百倍奉還」活動持續發燒，目前累計登錄發票金額已突破4億元，為提升活動熱度，12月還有加碼活動，活動期間至公告的觀光工廠、商圈店家消費每滿100元，除可參加原本百倍奉還活動外，還可額外參加「消費滿百抽2000」活動，提供獎項超過200個，詳情可上活動官網查詢。

    其中觀光工廠週活動從12月13~21日共9天；商圈週年慶則是結合聖誕與跨年活動，從 12月20~31日共12天，活動詳情請密切關注官網公告；經濟發展局長張誠說明，這波加碼活動將串聯商圈、觀光工廠與市民消費力，讓消費者、商家與政府三方受益，邀請市民朋友一起感受桃園滿滿的消費活力與好康，也歡迎桃園觀光工廠、商圈協會。

    張誠表示，「普發一萬、桃園百倍奉還」活動，目前已經產生 17 位幸運兒，包含天天抽1萬1名得主、週週抽5萬2名得主、另加碼電動機車1名；後續還會抽出各項大獎，最大獎為現金100萬元。

    「普發一萬、桃園百倍奉還」活動將持續至12月31日，活動期間於登記地址在桃園市的店家消費並開立有效發票者，只要於明年1月7日前完成登錄即可參加抽獎，發票每滿百元就有一次抽獎機會，單張發票最高600次抽獎機會。

