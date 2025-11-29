為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    境外影響趨緩！ 週末空品多為橘燈至普通

    2025/11/29 11:49 記者黃宜靜／台北報導
    環境部提醒，週末全台空品多為橘色提醒至普通等級，建議「橘色提醒」等級的地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。（圖擷取自空氣品質監測網）

    環境部提醒，週末全台空品多為橘色提醒至普通等級，建議「橘色提醒」等級的地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。（圖擷取自空氣品質監測網）

    東北季風減弱，環境部表示，境外影響逐漸趨緩，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，西半部污染物易累積，因此預估週末全台空品多為橘色提醒至普通等級，建議「橘色提醒」等級的地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

    根據環境部空氣品質監測網指出，今日東北季風減弱，環境風場為東北東風，受前1天東北風挾帶境外污染物影響，中南部位於下風處，易累積污染物，全台空品多為橘色提醒等級。依照上午10點監測結果顯示，竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    至於週日（30日）空氣品質情況，環境部則指出，週日轉為吹偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，預估宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    環境部續指，12月1日吹東北東風至偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，預估宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    環境部提醒敏感族群，注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，建議大眾多搭乘大眾交通工具，減少空氣污染物排放。

