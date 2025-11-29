為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    空巴全球6千架A320客機緊急召修 國籍航空說明一次看

    2025/11/29 14:40 記者陳逸寬／桃園機場報導
    星宇航空A321neo。（記者陳逸寬攝）

    星宇航空A321neo。（記者陳逸寬攝）

    歐洲空中巴士（Airbus）日前向全球超過350家航空公司發布緊急技術通告，啟動近55年來最大規模的召回行動，要求6000架A320系列客機立即進行軟體修復。此次召回源於近期一架A320客機發生飛控資料異常，疑因太陽風暴干擾導致高度瞬間下降，促使歐盟航空安全局（EASA）於28日發布「緊急適航指令」，要求全球機隊強制更新或回退相關飛控軟體。

    根據民航局最新資料，台灣共有67架A320系列客機正在服役，分別是台灣虎航：A320-232×9、A320-271N×8，共17架；中華航空：A321-271NX共19架；長榮航空：A321-211×17、A319-115×1，共18架；星宇航空A321-252NX共13架。

    各家國籍航空稍早也公布聲明，內容如下：

    星宇：未受影響

    星宇航空表示，經過釐清與確認後，旗下A321neo航機未受此次事件影響，航班營運正常。

    華航：航班不受影響、部分航機將配合更新

    華航回應，已持續關注Airbus與EASA發布的相關技術指令，目前航班運作未受影響。部分航機將按計畫執行軟體更新，並提醒旅客可透過官網、華航APP或行動簡訊功能掌握最新航班資訊。

    長榮：啟動作業、航班正常

    長榮航空表示，已啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。

    台灣虎航：配合適航指令、部分航班恐調整

    台灣虎航表示，依據EASA適航指令AD 2025-0268-E，全球所有A320系列客機皆涉及此次軟體問題，虎航旗下17架A320系列也在受影響名單內。

    台灣虎航強調，旅客與飛航安全始終是首要考量，公司向來依循空巴發布的適航指令，在第一時間完成必要設備與系統更新。後續將盡速安排航機執行軟體更新至空巴指定版本，預期可能造成部分航班時間調整。

    虎航已啟動旅客通知機制，並表示：「感謝旅客理解與耐心，公司將持續更新最新情況，以降低對旅客的不便。」

    星宇航空A321neo。（記者陳逸寬攝）

    星宇航空A321neo。（記者陳逸寬攝）

