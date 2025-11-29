為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南橫埡口至向陽12/1全線通行 每週有3日管制

    2025/11/29 12:54 中央社
    封閉4個多月的南橫公路埡口至向陽路段，因陸續完成局部災後修復，12月1日起開放通行，但尚有部分工程，每週二至週四管制。

    公路局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，因7月初的颱風丹娜絲及後續的薇帕、0728豪雨、楊柳及樺加沙等颱風重創南橫公路，埡口至向陽路段辦理災修工程，道路封閉施工管制。

    林進芳表示，經過4個多月的修復局部工程完成，埡口至向陽（台20臨105線37k~44k），將於12月1日上午7時開放通行。但尚有工程，每週星期二至星期四管制道路禁止通行；星期五至星期一開放通行，開放通行時間為每日上午7時至下午2時，且下午5時前必需離開管制路段，後續將評估工程進度及安全可靠度再做滾動式檢討開放時間。

    林進芳提醒用路人，行經台20線南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播，了解路況。

