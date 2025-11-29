為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰基129週年院慶人潮吸票機 神秘嘉賓是她們

    2025/11/29 11:26 記者張聰秋／彰化報導
    彰基近萬名員工，往年院慶活動總是人潮強強滾，是參選人提高曝光率與知名度的「必到」行程。（彰基提供）

    明年彰化縣長選舉雖然藍綠提名都還沒有定案，但有意角逐的人已經動起來；民進黨預計以「類初選」方式在年底前完成人選確定，國民黨則按黨內初選程序進行，不論最終誰出線，各陣營爭取提名的參選人連月來勤跑市場、社區，頻繁現身活動，尤其是人潮聚集的大場合，更是提升曝光與知名度，不可錯過的關鍵戰場，選舉煙硝味在各活動中已被炒熱開來。

    彰化基督教醫院將於明天（30日）在縣立體育場舉辦129週年院慶運動會，員工近萬人，不但是彰化、雲林及南投唯一的醫學中心，而且根據健保署的申報資料，民眾就醫服務量能佔了彰化縣所有醫院約7成，體系平均每日住院人數超過3000人、門診人數近萬人，深得民眾信賴，可謂最大票倉，每到選舉就是參選人「本尊」必到行程，活動現場成了兵家必爭，「一定要親自露臉！」

    院方今證實，明天民進黨立委陳素月、黃秀芳，以及國民黨立委謝衣鳯都預計到場同台，藉由與醫護人員與家屬互動，拉近跟鄉親的距離。

    院慶活動流程從早上7點多一路排到下午2點，包括大隊進場、幼兒園舞蹈表演、趣味競賽、拔河賽、2000公尺大隊接力賽等，還有人潮吸睛的園遊會，預估將吸引院內醫護、員工與眷屬近萬人到場同樂，場面盛況可期。

    明天彰基129 週年院慶活動從早上7點多到下午2點，活動內容一籮筐，盛況可期。（彰基提供）

    彰基今年邁入129週年了，院方明天在縣立體育場舉辦院慶運動會暨園遊會活動。（記者張聰秋攝）

