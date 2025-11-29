為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    旅客注意！空巴A320客機大規模召修 國籍航空虎航、華航受影響

    2025/11/29 11:24 記者吳亮儀／台北報導
    台灣虎航表示，台灣虎航也受到波及，預期將有航班調整因應。（記者吳亮儀攝）

    台灣虎航表示，台灣虎航也受到波及，預期將有航班調整因應。（記者吳亮儀攝）

    歐洲空中巴士公司昨發出召修公告，據傳將對大約6000架A320系列客機進行軟體升級，數量占其全球A320機隊的一半以上，恐引發大規模營運混亂，波及全球航班。我國籍航空虎航、華航受到波及，預期將有航班調整因應。

    台灣虎航表示，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。

    台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期也將有航班調整因應。

    台灣虎航也將同步通知受影響的旅客，感謝旅客的理解與耐心，並將持續更新最新情況。台灣虎航現有9架A320-200型、8架A320neo共計17架此型客機。

    華航表示，持續關注原廠指令，航班運作不受影響，部份航機也將配合相關軟體更新，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

    星宇航空表示，經過確認，航機並沒有受到影響。

