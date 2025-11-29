教學有成，苗縣竹南國中、東興國小分別獲教學卓越獎金質、銀質獎。圖為東興國小教學團隊。（苗縣府提供）

教學卓越獎得獎名單於28日頒獎，苗栗縣竹南國中、東興國小分別獲得金質獎、銀質獎殊榮。其中，竹南國中校訂課程「旅讀竹南」、「生活美學」、「創意科研」、「在地國際」引導學生探索家鄉的文化與歷史，進而與世界接軌；東興國小則透過「四軸主題跨域莓」解決草莓問題。

竹南國中校長郭芳江說，「旅讀竹南」由文本閱讀啟動走讀實作，從史蹟探究走進竹南在地，；「生活美學」則將地方文化元素轉化為創作主題，包括舞蹈、服裝、音樂等；「創意科研」則以觀察與實驗為基礎，走訪濕地，配合魚菜共生課程並培育鱟，觀察生態，學生更製作太陽能車、風車等，將所學運用在實作；在地國際將在地議題結合SDGs永續發展目標，培養孩子面對世界的語言與態度。

大湖鄉東興國小「四軸主題跨域莓」課程則分為品客莓、科技莓、藝數莓、英閱莓，校長陳亭儒指出，品客莓為發揮客家好客精神，學生向遊客呈現草莓特色，在過程中提升語言與溝通能力；科技莓則運用物聯網、數據分析、AI技術，提升草莓種植和採摘效率和正確度，偏鄉學生可接受科技教育也培育興趣；藝數莓鼓勵學生思考如何行銷草莓，利用多種媒介推廣，提升交流能力；英閱莓鼓勵學生透過英語專題報告，讓偏鄉小孩不落後。

