桃園公車181A、172整併為「172A」 可連接中央、中原大學下月起試辦

桃園公車「181A」、「172」將整併為「172A」路線，可連接中央、中原大學。（桃園市政府提供）

桃園公車「181A」中原大學－高鐵桃園站、目前平均每班車7人到8人搭乘，「172」中央大學－高鐵桃園站的每班車平均搭車人數為13人到14人，桃園市政府交通局規劃12月1日起，合併2條路線，調整為「172A」中原大學－高鐵桃園站－中央大學，盼提升營運效率，並連接中央、中原大學以強化地區生活圈。

桃園公車「172A」中原大學－高鐵桃園站－中央大學，將從下個月起試辦約3個月，第1階段為12月1日到明年1月11日，之後配合大學放寒假，於明年1月12日到2月22日暫停，明年2月23日到3月31日將再試辦第2階段。

交通局表示，透過整合路線，將原來的「172」、「181A」2條路線的路廊串聯，可望提升營運效率以改善搭車乘客少的狀況，路線整合後，還能連結中央、中原大學生活圈，提升便利性將可提升學生與民眾的搭車意願，試辦期間也會針對是否有其他潛在路廊的需求進行評估。

桃園市議員魏筠認為，明起試辦的「172A」中原大學－高鐵桃園站－中央大學，可以串連中央、中原大學，也能讓沿線的萬能科技大學、啟英高中等學校師生通勤更便利，她將要求市府加強宣導路線整合等資訊，讓有通勤需求、乘車往返高鐵桃園站的學生與民眾，都能享有更順暢的轉乘經驗。

