為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡江大橋路跑中央地方互槓 蘇巧慧緩頰：讓地方聲音更彰顯活動會更圓滿

    2025/11/29 10:46 記者羅國嘉／新北報導
    新北市立委暨市黨部主委蘇巧慧表示，任何建設都是要中央和地方一起努力才能完成，所以如果能夠讓地方的聲音、地方的角色更彰顯，那相信這樣的活動會更圓滿，所以她會持續的和交通部來溝通，和地方做協調。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委暨市黨部主委蘇巧慧表示，任何建設都是要中央和地方一起努力才能完成，所以如果能夠讓地方的聲音、地方的角色更彰顯，那相信這樣的活動會更圓滿，所以她會持續的和交通部來溝通，和地方做協調。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在4月18日舉辦通車前路跑活動，但地方跟中央卻因報名名額等因素互槓。對此，新北市立委暨市黨部主委蘇巧慧表示，任何建設都是要中央和地方一起努力才能完成，所以如果能夠讓地方的聲音、地方的角色更彰顯，那相信這樣的活動會更圓滿，所以她會持續的和交通部來溝通，和地方做協調。

    蘇巧慧指出，其實任何的建設，都是要中央跟地方一起努力，才能順利完成，像淡江大橋就是最好的例子，那現在已經即將變成，甚至是世界聞名的景點，大家都非常高興。同時，活動也一樣，中央跟地方大家都要一起努力、一起參與，這樣才會是最完美，大家可以共同分享光榮的好活動。

    蘇巧慧表示，所以在這個過程當中，發生這一點小爭執，她也馬上跟交通部溝通、跟部長溝通，所以也確認新北市其實之前也有參與開會、也有協調。但是如果能夠讓地方的聲音、地方的角色更彰顯，那相信這樣的活動會更圓滿，所以我們會持續的和交通部來溝通，和地方做協調。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播