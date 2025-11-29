淡江大橋路跑中央地方互槓 蘇巧慧緩頰：讓地方聲音更彰顯活動會更圓滿

新北市立委暨市黨部主委蘇巧慧表示，任何建設都是要中央和地方一起努力才能完成，所以如果能夠讓地方的聲音、地方的角色更彰顯，那相信這樣的活動會更圓滿，所以她會持續的和交通部來溝通，和地方做協調。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在4月18日舉辦通車前路跑活動，但地方跟中央卻因報名名額等因素互槓。對此，新北市立委暨市黨部主委蘇巧慧表示，任何建設都是要中央和地方一起努力才能完成，所以如果能夠讓地方的聲音、地方的角色更彰顯，那相信這樣的活動會更圓滿，所以她會持續的和交通部來溝通，和地方做協調。

蘇巧慧指出，其實任何的建設，都是要中央跟地方一起努力，才能順利完成，像淡江大橋就是最好的例子，那現在已經即將變成，甚至是世界聞名的景點，大家都非常高興。同時，活動也一樣，中央跟地方大家都要一起努力、一起參與，這樣才會是最完美，大家可以共同分享光榮的好活動。

蘇巧慧表示，所以在這個過程當中，發生這一點小爭執，她也馬上跟交通部溝通、跟部長溝通，所以也確認新北市其實之前也有參與開會、也有協調。但是如果能夠讓地方的聲音、地方的角色更彰顯，那相信這樣的活動會更圓滿，所以我們會持續的和交通部來溝通，和地方做協調。

