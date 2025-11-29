環境部邀蕭美琴 攜手運動部與歐洲經貿辦事處代表健行淨山

副總統蕭美琴（右四）參加環境部舉辦觀音山健行淨山，多位歐盟駐台代表到場。（記者翁聿煌攝）

環境部29日邀請副總統蕭美琴，攜手運動部與歐洲經貿辦事處前往觀音山舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動，由蕭美琴擔任領隊，與環境部長彭啓明、運動部長李洋及外交部長林佳龍等中央部會首長一同出席，蕭美琴致詞時表示，觀音山擁有獨特的生態、林相與猛禽活動，是北台灣市民生活的一部分，這次淨山活動是「健康山林無國界」精神的最佳體現，也是全民能參與的氣候行動示範，感謝歐盟伙伴的支持，象徵台灣與歐盟的環境合作已從過往的淨灘活動，一步步從海岸擴大延伸到山林。

環境部指出，淨零排放絕非口號，而是要從每一天的「食、衣、住、行、育、樂」生活細節開始，此次健行淨山路線總長約3.5公里，活動鼓勵所有參與者實踐低碳行，如選擇公共交通或共乘，減少通勤碳足跡，並結合永續理念，透過健行結合撿拾步道垃圾，強健體能同時維護自然生態環境，今天的活動匯集9個歐盟會員國駐台代表處、中央部會與新北市政府同仁等人，一路登頂直達「小百岳」硬漢嶺，此舉不僅是全民健行的示範，更以實際行動實踐淨零綠生活與維護自然生態環境的理念。

彭啟明指出，環境部辦理這次活動也力行「減碳、減廢」的環保形式，為淨零綠生活做出最直接的實踐，具體作為包括落實極簡設置與減碳宣傳；活動不架設大型舞台，降低能源消耗，並請參加活動者自備環保水杯，不提供瓶裝水，提供可循環再利用的盛裝盤及飲用杯，讓容器不再食用完就成為垃圾，從源頭減少廢棄物產生，讓今天的健行、減碳、減廢，就是淨零綠生活最直接的實踐。

副總統蕭美琴感謝歐盟伙伴的支持，象徵台灣與歐盟的環境合作已從過往的淨灘活動，一步步從海岸擴大延伸到山林。（記者翁聿煌攝）

副總統蕭美琴（右三）與歐洲經貿辦事處長古力哲（右二）等人在觀音山合影。（民眾提供）

